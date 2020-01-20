В Кропивницком появилась торговая точка без продавцов

Деньги за покупку нужно положить в емкость, сделанную из пластиковой бутылки

В центре Кропивницкого установили торговый лоток со сладкой водой, шоколадом и печеньем, сообщает "Ранок с Украиной". На столе – обращение: "Вы можете выбрать любой товар, и заплатить за него 10 гривен. Это "магазин" без продавца, ориентированный на честность и добропорядочность жителей Кропивницкого.

Деньги за покупку нужно положить в емкость, сделанную из пластиковой бутылки. Оттуда же можно брать сдачу.

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Как сообщают организаторы "магазина", товар разошелся за час, причем все было оплачено до копейки. В следующий раз горожанам предложат горячий чай, который нужно будет оплачивать также самостоятельно.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, что в Харькове открыт магазин, где продают продукты из колонии. Здесь можно купить кур и сало дешевле, чем на рынке.

Также мы рассказывали, как проверить на нитраты фрукты и овощи с рынка. Эксперты уверяют, что продукты с высокой концентрацией химикатов могут серьезно навредить организму. И твердят, что проверить продукт следует, например, тогда, когда продавец не может предоставить справку о качестве товара.

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