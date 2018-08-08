Результат шокирует: как проверить на нитраты фрукты и овощи с рынка

Если вы не уверены в качестве купленных на рынке овощей и фруктов, их можно проверить бесплатно в специальной лаборатории, которая должна быть на каждом базаре. Проверить продукт следует, например, тогда, когда продавец не может предоставить справку о качестве товара.

Журналисты "Сегодня" решили выяснить, как это происходит и есть ли вообще смысл проводить дополнительные проверки товаров.

В рамках эксперимента корреспонденты отправились за сезонными лакомствами – дынями и арбузами. За бахчевыми их Херсона выстроилась целая очередь. Продавцы уверяют, что весь товар прошел проверку на нитраты в лаборатории. Дыню из палатки решили перепроверить и отнесли в лабораторию на рынке. Проводить тест здесь должны сами продавцы – это требование администрации рынка. Если все в норме, предпринимателям выдают талоны, разрешающие торговлю. Если нет – продукцию бракуют. Поэтому покупатель имеет право требовать у продавца такой талон. Если же бумаги нет – самостоятельно идти в лабораторию.

Дыню в лаборатории вымыли, отрезали несколько кусочков и измельчили их на терке. Жидкость тщательно перемешали и погрузили в нее электроды. Через минуту специальный прибор измерил концентрацию нитратов. Результат шокирует – при норме 90 мг на килограмм первый образец показал 208 мг, второй – 188 мг.

"Вдвое превышает норму. Будем составлять акт, вызывать представителя... [Дыня] не должна идти в реализацию", – говорил ведущий врач лаборатории Светлана Шевченко.

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Как поясняют специалисты, употребление такой продукции может вызвать расстройство желудка, а то и нанести еще больший вред организму.

"Чем вредны нитраты? Они превращают гемоглобин в метгемоглобин. Образовывается кислородное голодание тканей, а это очень вредно", – поясняет заведующая лаборатории рынка Оксана Ромас.

Врачи быстро готовят документ о запрете реализации товара и вместе с директором рынка и администратором идут к продавцам. Говорят, что дыни будут утилизированы.

Кроме дыни, журналисты "Сегодня" решили проверить чернику на содержание радиации, ведь именно эта ягода сильнее всего накапливает радионуклиды. Но с черникой повезло больше – тест показал почти 70 беккерелей при норме 500. Впрочем, на стихийных рынках, где вообще нет контроля, шансы приобрести радиоактивную или отравленную химикатами ягоду существенно возрастают.

Напомним, ранее Госпродпотребслужба рассказала о результатах массовых проверок киосков с шаурмой в Киеве. Инспекторы обнаружили 21 случай несоответствия требованиям законодательства о пищевых продуктах.