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В Мариуполе представят инвестиционные проекты, с которых начнется восстановление Донбасса

28 октября, 16:26

Криклий анонсировал обсуждение концессии аэропортов, железнодорожных вокзалов и дорог

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29 октября во Мариуполе пройдет Первый инвестиционный форум RE:think. Invest in Ukraine. На нем будут представлены основные инвестиционные проекты региона:

  • восстановление системы водоснабжения Донецкой области;
  • восстановление электрификации железнодорожных перевозок в Донецкой и Луганской областях;
  • проект развития орошения в Херсоне;
  • строительство участка железной дороги между магистралью Попасная – Купянск и железнодорожной веткой Лантратовка – Кондрашевская-Новая и многие другие.

В рамках Первого инвестиционного форума состоится подписание трехстороннего меморандума между правительством Франции, ЕИБ и города Мариуполь по сотрудничеству в рамках проекта водоочистки и водоснабжения города Мариуполя.

"Добраться до города можно будет по новой трассе Запорожье – Мариуполь. 155 километров новой дороги, которая приведет нас к новому форуму. На нем мы будем говорить не только о дорогах. Мы сможем наконец поговорить об инвестициях. Недавно в Украине приняли новый закон о концессии. Мы инициировали первые две пилотные концессии портов. На инвестиционном форуме поговорим о предстоящих концессии аэропортов, железнодорожных вокзалов и дорог", – заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Полный список проектов по каждой области можно прочитать здесь.

Ожидайте также презентацию успешных кейсов от ведущих мировых компаний: BIIR Engineering, Delta Wilmar, AirLiquid, NBT-Ukraine, COFCO, Knauf. Их проекты уже меняют государство и приносят прибыль инвесторам.

Модератором презентации выбран Даниэль Билак, председатель наблюдательного совета UkraineInvest. Даниэль имеет более 25 лет опыта работы в Украине, в частности как юридический советник международных компаний в сферах энергетики, агро, инфраструктуры и IT.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил инвесторов посетить форум RE:think. Invest in Ukraine и обратил внимание на символичность выбора города для проведения мероприятия:

Все подробности в спецтеме Инвестиционный форум в Мариуполе

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Источник: Сегодня

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