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"Дорога жизни" для Мариуполя: когда закончится ремонт на трассе из Запорожья

22 августа, 11:02

В "Укравтодоре" признали, что ставят амбициозные цели по работам на участке Запорожье - Мариуполь

/ Фото: Укравтодор

Продолжающийся ремонт дороги между Запорожьем и Мариуполем планируют завершить до конца 2019 года. Об этом заявил и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак. 

Общая протяженность участка – 209 км (в Донецкой обл. – 41,3 км; Запорожской обл. – 167,6 км). При этом к настоящему времени уже отремонтировано 54,1 км дорог (Донецкая обл. – 10,1 км; Запорожская обл. – 44 км). В Запорожской области, в частности, до конца 2019 года дорожники планируют отремонтировать 80,4 км дороги на сумму 1,567 млрд грн, в Донецкой – 31,2 км на 840,6 млн грн.

"У нас очень амбициозная цель – полностью завершить коридор Запорожье – Мариуполь в этом году. Выделено масштабное финансирование для завершения этих работ, потому что этот коридор очень важен для всей страны. Это "дорога жизни" для Запорожской и Донецкой областей, а также для Мариуполя, поэтому хотим работать так быстро, чтобы в текущем году завершить строительство", – сказал Новак.

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Он заверил, что работы на этом участке ведутся под постоянным контролем со стороны госагентства.

Напомним, в июле-2019 президент Украины Владимир Зеленский после инспекции проблемных участков украинских дорог подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог. Зеленский заявил, что сейчас проблемы есть с финансированием, проведением тендеров и качеством выполненных работ. По словам президента, на первом этапе необходимо отремонтировать главные магистрали. 

К слову, украинцы и турки уже строят первую цементно-бетонную трассу в Украине. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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Мариуполь Запорожье дороги Укравтодор Новак ремонт дорог

Источник: Интерфакс-Украина

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