В МИД ожидают, что украинские компании в течение полугода получат компенсации от России

Сегодня, 00:23

Зеркаль ожидает решений Гаагского арбитража по искам украинских компаний в течение полугода

Елена Зеркаль. Фото: скриншот
Елена Зеркаль. Фото: скриншот

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль ожидает, что украинские компании, которые подавали иски в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге против России в связи с захватом активов в Крыму, получат решения о компенсации уже в течение полугода.

"Мы ожидаем, что на протяжении полугода все компании, которые подали (иски) в 2015-2016 годах, уже получат компенсации, потому что первый этап, который касался юрисдикции, а именно ответственности России за инвестиции, сделанные в Крыму, прошел с позитивным результатом. Все истцы, которые подавали иски к России, получили позитивные выводы арбитражей", – сказала она в эфире "5 канала" в пятницу.

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Зеркаль выразила мнение, что Россия будет затягивать процесс, например, путем обжалования судебных процедур.

"Эта территория (Крыма – ред.) находится под их (России – ред.) эффективным контролем и вся национализация проводилась их органами или органами, которые были под их контролем", – уточнила замминистра.

Напомним, решение Третейского суда стало первым в истории, по которому Россия вынуждена выплатить компенсацию вследствие аннексии. Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что в Крыму РФ захватила более 4 тысяч предприятий, а ущерб оценивается в 1 триллион гривен. Он отметил, что присвоение украинских предприятий будет стоить России судебными разбирательствами.

Сайт "Сегодня" писал, какие судебные иски есть между странами и сколько денег Украина хочет получить от России в международных судах. Есть вероятность, что Россию могут обязать выплатить миллиарды долларов компенсации Украине.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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