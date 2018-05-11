Возмещение за аннексию Крыма: в МИД объяснили, как заставить Россию платить

Если Россия отказывается добровольно исполнять решение палаты Третейского суда в Гааге, истцы могут обращаться в судебные органы других стран, где есть российское имущество. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Она подчеркнула, что исполнение этого решения регулируется Нью-Йоркской Конвенцией о признании и исполнении иностранных арбитражных решений 1958 года, которую подписали Украина, Россия и еще более 150 стран.

"Процессуальные нормы большинства государств мира предусматривают принудительное исполнение решений. Поэтому за исполнением этого и последующих решений инвесторы будут обращаться в судебные органы других стран – участниц Конвенции. Порядок принудительного исполнения самый обычный. Как и в случае долга между людьми или при взыскании алиментов, субъекты, получившие право на компенсацию, будут обращаться в суды в государствах, где есть имущество России, которое можно взыскать в качестве компенсации. В любой стране, которая является стороной Конвенции", – написала Зеркаль на своей странице в Facebook.

Компаниям, которые победили в деле, придется приложить усилия, чтобы получить средства, но это вполне реально, считает Зеркаль. Дело в том, что РФ уже отказалась признать решение суда в Гааге.

Ранее о том, что украинский бизнес сможет претендовать на госсобственность России в процессе получения компенсации за аннексию Крыма, также сообщал экономист аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд.

Напомним, решение Третейского суда стало первым в истории, по которому Россия вынуждена выплатить компенсацию вследствие аннексии. Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что в Крыму РФ захватила более 4 тысяч предприятий, а ущерб оценивается в 1 триллион гривен. Он отметил, что присвоение украинских предприятий будет стоить России судебными разбирательствами.

Сайт "Сегодня" писал, какие судебные иски есть между странами и сколько денег Украина хочет получить от России в международных судах. Есть вероятность, что Россию могут обязать выплатить миллиарды долларов компенсации Украине.