В мире стремительно растут цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок растут на мировых рынках после того, как черное золото дешевело накануне. В целом и Brent, и WTI завершают ростом шестую неделю подряд – на сигналах о готовности крупнейших нефтедобывающих стран продлить сокращение добычи.

Так, 5 июня к 10:34 по киевскому времени стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 40,62 доллара за баррель, что на 0,63 доллара (1,58%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 0,43 доллара (1,15%) – до 37,84 доллара за баррель.

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С начала этой недели цены как Brent, так и WTI, выросли на 6%.

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По данным Reuters, министерская встреча ОПЕК и ОПЕК+ пройдет в субботу, 6 июня.

"С учетом того, что предложение на нефтяном рынке по-прежнему превышает спрос, у стран ОПЕК+ остается мощный стимул для того, чтобы перестраховаться и избежать риска подрыва процесса ребалансировки рынка до момента восстановления спроса", – цитирует MarketWatch вице-президента Acadian Asset Management Майкла Поникевича.

Тем временем, по данным Kpler, отслеживающей перемещение сырьевых грузов, страны ОПЕК+ сократили добычу нефти в мае примерно на 8,6 млн баррелей в сутки (б/с), выполнив, таким образом, условия апрельского соглашения на 89%. Для 100% выполнения сделки им необходимо уменьшить добычу еще на 1,1 млн б/с до конца июня.

Напомним, 1 мая вступила в силу сделка стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Соглашение предполагает сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, – для них этот показатель составляет 11 млн б/с. Соглашение призвано ограничить предложение сырья, чтобы поднять его цену.

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При этом эксперты предупреждали, что в мире заканчиваются емкости для хранения нефти. Ранее у побережья США скопились десятки танкеров, которым было некуда отгружать сырье:

Нефтяные танкеры у побережья Калифорнии

Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

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