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В мире уверенно дорожает нефть

9 апреля, 09:04

Ксения Капустинская

Инвесторы ждут решения стран-экспортеров по новым ограничениям добычи черного золота

Нефть продолжает дорожать на новостях о сближении позиций нефтедобывающих стран и их готовности вместе снизить производство сырья, спрос на которое упал в условиях коронавирусной пандемии примерно на 30%. Так, сегодня, 9 апреля, В пройдет телеконференция, на которой страны ОПЕК и другие производители сырья обсудят шаги по стабилизации рынка нефти.

К 9:00 по киевскому времени фьючерсы на Brent выросли на лондонской бирже ICE Futures на 1,95%, или 0,64 доллара к уровню закрытия и торговались у 33,48 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI выросли к этому времени в Нью-Йорке на 3,55%, или 0,89 доллара – до 25,98 доллара за баррель.

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Напомним, ранее стало известно, что Россия готова участвовать в сделке по сокращению нефтедобычи в рамках своей доли в общей добыче стран, участвующих в соглашении. Об этом заявил официальный представитель Минэнерго РФ, не уточнив возможных объемов снижения. Российские СМИ при этом подсчитали, что РФ может снизить добычу примерно на 14% от уровня первого квартала.

Как известно, ограничения, которые вводятся по всему миру для сдерживания коронавирусной инфекции COVID-19, привели к резкому падению спроса на нефть. Избыток предложения на нефтяном рынке может привести к тому, что в скором времени производители столкнутся с нехваткой мощностей для хранения нефти. Это повышает необходимость срочного принятия мер для ограничения предложения, отмечают аналитики.

При этом снижение цен на нефть привело к падению и на рынке газа. Ранее новости "Сегодня" выясняли, как обвал газовых цен играет на руку Украине:

Все подробности в спецтеме Обвал рынков

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нефть ОПЕК цена на нефть Brent WTI

Источники: Сегодня , Интерфакс

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