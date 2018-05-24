В мире взлетели цены на нефть: НБУ объяснил, чего ждать украинцам

Сегодня, 15:28

Национальный банк анализирует "плюсы" и "минусы" подорожания черного золота

Фото: AFP
Фото: AFP

Влияние рекордного за четыре года роста цен на нефть на Украину остается нейтральным. Об этом заявил на брифинге замглавы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

По его словам, это объясняется особенностями ценообразования на сырьевых рынках мира.

"Когда аналитики смотрят и анализируют влияние цен на нефть на страны с развивающимися рынками, то Украина всегда находится в нейтральной категории. Почему? Потому что с ростом цен на нефть растут и другие цены на сырьевые товары. Это и продовольственные товары (зерно, кукуруза), и металлы. То есть слабость с импортной стороны как бы компенсируется тем, что с экспортной стороны растут цены. Поэтому сейчас мы видим, что эффект (роста цен на нефть, – Ред.) достаточно нейтральный. Дальше будем смотреть. Мировой рынок нефти достаточно изменился ... за последние пять лет. Брать старые модели, которые работали 10-15 лет назад, не имеет смысла", – отметил Сологуб.

Как известно, львиную долю украинского экспорта составляют как раз сырьевые товары.

Сегодня, 24 мая, цены на нефть Brent немного снизились после рекордного показателя в 80 долларов за баррель. Сейчас июльский фьючерс торгуется на уровне 78,81 доллара за баррель. Фьючерсы – это отстроченный договор купли-продажи, когда покупатель и продавец договариваются об уровне цены и сроке поставки товара. То есть, на нефтеперерабатывающие заводы "черное золото", на которые ведутся торги сейчас, пойдет только в июле. Еще две-три недели бензин и дизтопливо будут развозиться по АЗС.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" узнал, почему нефть подорожала и каких цен на бензин ждать автовладельцам Украины.
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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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