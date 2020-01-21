Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,96

В Нацбанке рассказали, куда вложили большую часть международных резервов страны

21 января, 10:53

Часть международных резервов хранят в золоте и наличности, сообщили в регуляторе

/ Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк вложил 84% международных (золотовалютных) резервов (ЗВР), которые на начало года составляли 25,3 млрд долл., в ценные бумаги с высоким международным рейтингом, включая государственные облигации США с рейтингом "ААА". Об этом в Facebook сообщила пресс-служба НБУ.

Около 11% резервов сохраняется в виде наличности, депозитов и средств на корреспондентских счетах в других центральных банках и первоклассных коммерческих банках, а остальное – монетарное золото.

Реклама

"Такая структура резервов полностью соответствует мировой практике, и управляя резервами, регулятор придерживается принципов надежности, ликвидности и доходности, наращивая резервы при благоприятной ситуации на внутреннем валютном рынке, анализируя тренды в мировой экономике и размещая резервы в различные надежные инструменты", - говорится в сообщении.

Как отмечается, благодаря наращиванию Национальным банком международных резервов в последние годы на сегодня их объем является достаточным как для осуществления текущих платежей по государственному долгу в иностранной валюте, так и для проведения валютных интервенций на межбанковском валютном рынке для поддержки ценовой стабильности.

В тренде
Доллар взмывает вверх: опубликован обновленный курс НБУ

Ранее сообщалось, что по итогам 2019 года ЗВР Украины выросли до семилетнего максимума. По состоянию на 1 января 2020 года валютные резервы Нацбанка составили 25,3 млрд долларов в эквиваленте. Это на 22% больше, чем было в начале 2019 года.

Тем временем в Минфине Украины прогнозируют, что в 2019 году соотношение госдолга и ВВП не превысит и 60% и рассчитывают по итогам 2020-го сократить этот показатель до 45-50%:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

НБУ резервы ЗВР

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Социальная помощь: в законы введут новую категорию населения
Социальная помощь: в законы введут новую категорию населенияЭкономика
Декларация о доходах: кто из граждан должен показать заработок
Декларация о доходах: кто из граждан должен показать заработокЭкономика
"Не было зарплаты в 300 000": Найем объяснил космические суммы в декларацииЭкономика
На топливном рынке Украины произошел переворот
На топливном рынке Украины произошел переворотАвто
Отставка Гончарука: все подробности, реакция политиков и экспертов
Отставка Гончарука: все подробности, реакция политиков и экспертовПолитика
Пора отчитаться за доходы: кому нужно подавать декларации
Пора отчитаться за доходы: кому нужно подавать декларацииЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...