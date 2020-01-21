В Нацбанке рассказали, куда вложили большую часть международных резервов страны

Часть международных резервов хранят в золоте и наличности, сообщили в регуляторе

/ Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк вложил 84% международных (золотовалютных) резервов (ЗВР), которые на начало года составляли 25,3 млрд долл., в ценные бумаги с высоким международным рейтингом, включая государственные облигации США с рейтингом "ААА". Об этом в Facebook сообщила пресс-служба НБУ.

Около 11% резервов сохраняется в виде наличности, депозитов и средств на корреспондентских счетах в других центральных банках и первоклассных коммерческих банках, а остальное – монетарное золото.

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"Такая структура резервов полностью соответствует мировой практике, и управляя резервами, регулятор придерживается принципов надежности, ликвидности и доходности, наращивая резервы при благоприятной ситуации на внутреннем валютном рынке, анализируя тренды в мировой экономике и размещая резервы в различные надежные инструменты", - говорится в сообщении.

Как отмечается, благодаря наращиванию Национальным банком международных резервов в последние годы на сегодня их объем является достаточным как для осуществления текущих платежей по государственному долгу в иностранной валюте, так и для проведения валютных интервенций на межбанковском валютном рынке для поддержки ценовой стабильности.

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Ранее сообщалось, что по итогам 2019 года ЗВР Украины выросли до семилетнего максимума. По состоянию на 1 января 2020 года валютные резервы Нацбанка составили 25,3 млрд долларов в эквиваленте. Это на 22% больше, чем было в начале 2019 года.

Тем временем в Минфине Украины прогнозируют, что в 2019 году соотношение госдолга и ВВП не превысит и 60% и рассчитывают по итогам 2020-го сократить этот показатель до 45-50%:

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