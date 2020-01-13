Валютные запасы Украины побили рекорд за семь лет

По итогам 2019 года на фоне заметного укрепления гривни международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины выросли до семилетнего максимума. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ). Так, по состоянию на 1 января 2020 года валютные резервы Нацбанка составили 25,3 млрд долларов в эквиваленте. Это на 22% больше, чем было в начале 2019 года.
"Такой объем резервов не только превысил последний прогноз Национального банка (23 млрд долларов), но и достиг семилетнего максимума – в последний раз больший объем был зафиксирован еще в декабре 2012 года. <...> Текущий объем международных резервов покрывает 3,9 месяца будущего прогнозируемого импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – отметили в НБУ.
В Нацбанке уточнили, что увеличить резервы в целом на 4,5 млрд долларов удалось благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке. В свою очередь, такую ситуацию, по данным НБУ, обеспечило ускорение экономического роста и приток иностранного капитала в Украину.
"Наращивание международных резервов произошло в год проведения двойных выборов и осуществления пиковых выплат по внешнему государственному долгу, что является дополнительным свидетельством укрепления макрофинансовой стабильности в стране", – добавили в НБУ.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Национальный банк Украины обнародовал календарь плановых платежей по внешнему долгу до конца этого года и на весь следующий год. В 2020 году Украине предстоит выплатить по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте 17 млрд долларов.
В то же время в Минфине Украины прогнозируют, что в 2019 году соотношение госдолга и ВВП не превысит и 60% и рассчитывают по итогам 2020-го сократить этот показатель до 45-50%:
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