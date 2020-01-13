Валютные запасы Украины побили рекорд за семь лет

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По итогам 2019 года на фоне заметного укрепления гривни международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины выросли до семилетнего максимума. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ). Так, по состоянию на 1 января 2020 года валютные резервы Нацбанка составили 25,3 млрд долларов в эквиваленте. Это на 22% больше, чем было в начале 2019 года.

"Такой объем резервов не только превысил последний прогноз Национального банка (23 млрд долларов), но и достиг семилетнего максимума – в последний раз больший объем был зафиксирован еще в декабре 2012 года. <...> Текущий объем международных резервов покрывает 3,9 месяца будущего прогнозируемого импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – отметили в НБУ.

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В Нацбанке уточнили, что увеличить резервы в целом на 4,5 млрд долларов удалось благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке. В свою очередь, такую ситуацию, по данным НБУ, обеспечило ускорение экономического роста и приток иностранного капитала в Украину.

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"Наращивание международных резервов произошло в год проведения двойных выборов и осуществления пиковых выплат по внешнему государственному долгу, что является дополнительным свидетельством укрепления макрофинансовой стабильности в стране", – добавили в НБУ.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Национальный банк Украины обнародовал календарь плановых платежей по внешнему долгу до конца этого года и на весь следующий год. В 2020 году Украине предстоит выплатить по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте 17 млрд долларов.

В то же время в Минфине Украины прогнозируют, что в 2019 году соотношение госдолга и ВВП не превысит и 60% и рассчитывают по итогам 2020-го сократить этот показатель до 45-50%:

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