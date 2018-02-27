В "Нафтогазе" заверили, что несмотря на сильные морозы, газа в хранилищах хватит

Сегодня, 02:49

По состоянию на 26 февраля в украинских подземных хранилищах остается 10,4 млрд кубометров газа

фото AFP
фото AFP

Несмотря на ухудшение погодных условий в Украине, запасов газа в подземных хранилищах хватит до конца отопительного периода.

Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины" на странице в Facebook.

"Синоптики прогнозируют еще мороз, но до календарной весны осталось всего 3 дня. Надеемся, март будет более погодно-приветливым. В любом случае, запасов газа хватит до конца отопительного периода", – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, по состоянию на 26 февраля в украинских подземных хранилищах остается 10,4 млрд кубометров газа.

"Это на 2 млрд кубов больше, чем на эту дату прошлого года", – констатировали в "Нафтогазе".

Ранее сообщалось, что Украина из-за морозов увеличила отбор газа из подземных хранилищ.

Напомним, несмотря на скорое календарное начало веснызима не спешит уходить из Украины. С сегодняшнего дня, 26 февраля, в стране ударили сильные морозы. Синоптики прогнозируют, что погодные условия будут ухудшаться, и уже с завтрашнего дня, 27 февраля, на Украину обрушатся снегопады.
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Источник:

"Сегодня"

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