Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,36
29,72
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В оборонном бюджете США прописали военную помощь Украине: названа сумма

Сегодня, 09:21

В документ еще могут внести правки, потому цифры не окончательные

Американский ПТРК Javelin
Американский ПТРК Javelin. Фото: Flickr
В оборонном бюджете США прописали военную помощь Украине: названа сумма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a84/143/5c6a84143418f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a84/143/5c6a84143418f.jpg Экономика В документ еще могут внести правки, потому цифры не окончательные

Проект оборонного бюджета США на 2020 год предусматривает предоставление Украине 250 млн долларов. Средства должны быть потрачены на усиление безопасности и обороны страны, сообщили в посольстве Украины в США.

"В официально обнародованном проекте оборонного бюджета США на 2020 год предусматривается предоставление Украине 250 млн долларов на цели усиления безопасности и обороны в рамках программы "Инициатива безопасности помощи Украине", – говорится официальной странице посольства в Facebook.

По сравнению с бюджетным запросом на 2019 предлагаемая сумма помощи Украине увеличена на 50 млн долларов, отметили в посольстве. Средства планируют выделить в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября.

Бюджетный запрос еще должен пройти обсуждение в Конгрессе США, где могут вноситься изменения. Окончательный размер помощи Украине будет известен после завершения этого процесса.

Напомним, с 2014 года США выделили Украине миллиард долларов, на который закупалась военная техника, оборудование и обучение американскими инструкторами украинских военных. Так, например, в 2015 году в Украину прибыла первая партия американских Humvee – 100 штук. В 2017-м США отправили для украинской армии еще 40 "Хаммеров".

В августе 2018-го США передали Украине новую партию артиллерийских радаров. Военные ВСУ получили еще две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 для военных автомобилей "Хаммер".

В сентябре того же года Украине передали два американских катера "Айленд" для Военно-морских сил Украины. Их в Балтиморе принимал лично президент Украины Петр Порошенко с командующим ВМС Игорем Воронченко.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег США, Пентагон, военная техника, вооружение, военная помощь, посольство США

Вы сейчас просматриваете новость " В оборонном бюджете США прописали военную помощь Украине: названа сумма". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Турция предоставит военную помощь Украине – Климкин

1 февраля, 18:28

Состоялось заседания совместной группы стратегического планирования Украина-Турция

"Кавалерия" из-за границы: какую пользу принесет закон, позволяющий Минобороны покупать оружие на Западе

23 января, 07:19

Принятый закон должен сэкономить время и средства, поскольку из цепочки исключается посредник, который брал за свои услуги комиссионные

Комитет Рады просит депутатов разрешить Минобороны напрямую закупать оружие у США

19 декабря 2018, 17:54

Американцы хотят работать с военными без посредников и поставлять военную продукцию напрямую, но ждут решения парламента

Волкер намекнул на новые военные поставки в Украину

17 декабря 2018, 16:48

Американцы уже оказали помощи Украине на миллиард долларов с 2014 года, а в 2019-м поддержка продолжится

У украинцев отобрали пенсии по выслуге лет

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

12 дизайнерских находок для обустройства кухни

Какую пользу здоровью приносит авокадо

''Умираю от голода'': РФ жестко высмеяли за "сенсацию" об Украине

Возле Киева нашли волка: его сбила машина

Футбольные звезды из России, выступавшие в первенстве Казахстана

Утренние привычки, которые помогут тебе похудеть

Украинцам разрешили не оплачивать долги из платежек
Загрузка...

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

Вчера, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

Вчера, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Получить раскрученный бизнес за пару тысяч долларов: как в Украине развивается франчайзинг

11 марта, 07:34

Если у вас недостаточно опыта организации и денег для открытия и раскрутки бизнеса, вам могут помочь

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

11 марта, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

Вакарчук высказался о Зеленском и его участии в выборах