В оборонном бюджете США прописали военную помощь Украине: названа сумма
В документ еще могут внести правки, потому цифры не окончательные
Проект оборонного бюджета США на 2020 год предусматривает предоставление Украине 250 млн долларов. Средства должны быть потрачены на усиление безопасности и обороны страны, сообщили в посольстве Украины в США.
"В официально обнародованном проекте оборонного бюджета США на 2020 год предусматривается предоставление Украине 250 млн долларов на цели усиления безопасности и обороны в рамках программы "Инициатива безопасности помощи Украине", – говорится официальной странице посольства в Facebook.
По сравнению с бюджетным запросом на 2019 предлагаемая сумма помощи Украине увеличена на 50 млн долларов, отметили в посольстве. Средства планируют выделить в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября.
Бюджетный запрос еще должен пройти обсуждение в Конгрессе США, где могут вноситься изменения. Окончательный размер помощи Украине будет известен после завершения этого процесса.
Напомним, с 2014 года США выделили Украине миллиард долларов, на который закупалась военная техника, оборудование и обучение американскими инструкторами украинских военных. Так, например, в 2015 году в Украину прибыла первая партия американских Humvee – 100 штук. В 2017-м США отправили для украинской армии еще 40 "Хаммеров".
В августе 2018-го США передали Украине новую партию артиллерийских радаров. Военные ВСУ получили еще две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 для военных автомобилей "Хаммер".
В сентябре того же года Украине передали два американских катера "Айленд" для Военно-морских сил Украины. Их в Балтиморе принимал лично президент Украины Петр Порошенко с командующим ВМС Игорем Воронченко.
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