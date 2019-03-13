В оборонном бюджете США прописали военную помощь Украине: названа сумма

В документ еще могут внести правки, потому цифры не окончательные

Американский ПТРК Javelin. Фото: Flickr

В оборонном бюджете США прописали военную помощь Украине: названа сумма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a84/143/5c6a84143418f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a84/143/5c6a84143418f.jpg 2019-03-13T09:21:00+02:00 Экономика В документ еще могут внести правки, потому цифры не окончательные

Проект оборонного бюджета США на 2020 год предусматривает предоставление Украине 250 млн долларов. Средства должны быть потрачены на усиление безопасности и обороны страны, сообщили в посольстве Украины в США.

"В официально обнародованном проекте оборонного бюджета США на 2020 год предусматривается предоставление Украине 250 млн долларов на цели усиления безопасности и обороны в рамках программы "Инициатива безопасности помощи Украине", – говорится официальной странице посольства в Facebook.

По сравнению с бюджетным запросом на 2019 предлагаемая сумма помощи Украине увеличена на 50 млн долларов, отметили в посольстве. Средства планируют выделить в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября.

Бюджетный запрос еще должен пройти обсуждение в Конгрессе США, где могут вноситься изменения. Окончательный размер помощи Украине будет известен после завершения этого процесса.

Напомним, с 2014 года США выделили Украине миллиард долларов, на который закупалась военная техника, оборудование и обучение американскими инструкторами украинских военных. Так, например, в 2015 году в Украину прибыла первая партия американских Humvee – 100 штук. В 2017-м США отправили для украинской армии еще 40 "Хаммеров".

В августе 2018-го США передали Украине новую партию артиллерийских радаров. Военные ВСУ получили еще две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 для военных автомобилей "Хаммер".

В сентябре того же года Украине передали два американских катера "Айленд" для Военно-морских сил Украины. Их в Балтиморе принимал лично президент Украины Петр Порошенко с командующим ВМС Игорем Воронченко.

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