В Пенсионном фонде рассказали, как идет внедрение накопительной системы в Украине

Сегодня, 15:24

По закону, второй уровень пенсионной системы должен зарабоать с января 2019 года

Фото: архив
Фото: архив. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Второй уровень пенсионной системы – накопительный – должен заработать в Украине с 1 января 2019 года. Сейчас идет законодательный процесс и выработка концепции. Об этом заявил заместитель председателя Пенсионного фонда (ПФ) Владислав Машкин, передает УНН.

"Сейчас идет законопроектная работа. Есть разные подходы. Работа проходит в НКЦБФР, отдельные законодательные инициативы у народных депутатов. То есть сейчас идет стадия выработки концепции. Зависимости от того, будет определяться, и когда будет приниматься решение, ставка взноса", – сказал Машкин.

Он добавил, что чем меньше будет ставка, тем больше будет период накопления, чем она будет больше, тем меньше будет период накопления.

"Но накопительная система должна заработать. Закон об общеобязательном государственном пенсионном страховании, который был принят в 2003 году, задекларировал образование в Украине трехуровневой системы пенсионного страхования. Первый уровень – солидарная система, которая сейчас функционирует, третий уровень – система негосударственного пенсионного обеспечения, которая также работает, не введен только второй уровень. Закон предусматривает, что он должен быть введен с 1 января 2019 года", – пояснил Машкин.

Ранее пы писали о том, что сторонниками введения второго уровня стали украинские чиновники, тогда как Международный валютный фонд высказался против такой затеи. В экспертном обществе отмечают, что главный фактор, который мешает внедрению – это отсутствие государственной ответственности перед вкладчиками.

Более подробно о том, что принесет украинцам второй уровень пенсионной системы, читайте в материале сайта "Сегодня": Пенсионная реформа: как будет работать обязательный накопительный уровень и в чем проблемы.
пенсии, Пенсионный фонд, Машкин, накопительная система

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