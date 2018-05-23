Пенсионная реформа: как будет работать обязательный накопительный уровень и в чем проблемы

Пенсионная реформа в Украине продолжает набирать обороты. Так, уже с начала 2019 г. в стране должен начать работать второй уровень пенсионной системы, суть которого состоит в том, что каждый украинец (или работодатель от его имени) из зарплаты будет отчислять определенную сумму на государственный счет, с которого на пенсии можно будет получать дополнительные выплаты.

Напомним, что первый уровень – это солидарная система, которая и функционирует сейчас, т.е. из зарплаты работников автоматически отчисляются взносы в Пенсионный фонд. Третий уровень пенсионной системы – добровольно накопительный – в Украине тоже, как ни странно, уже давно работает, хотя и не все об этом знают. По словам экспертов, сейчас каждый 13-й украинец пользуется такой системой накопления. Правда, у большинства отсутствует мотивация откладывать деньги на будущее, да и люди продолжают сомневаться в том, сможет ли государство, в случае чего, защитить их вклады.

Сейчас эксперты отмечают, что солидарная система себя давно изжила и нуждается в реформировании, но внедрение второго уровня только усугубит ситуацию. На пенсионную систему и ее состояние влияет много факторов, от макроэкономического климата в стране до демографического положения.

Сайт "Сегодня" решил разобраться, что же такое второй уровень накопительной системы, должен ли он быть обязательным, какие вызовы сейчас стоят перед всей пенсионной системы Украины и как наши соотечественники могут накопить себе на старость.

Демография не на стороне пенсионной системы

Демографический кризис – это один из основных факторов, который подталкивает к реформированию пенсионной системы, т.к. количество работаюших уменьшается, а количество пенсионеров продолжает расти. Сейчас соотношение пенсионеров и плательщиков взносов выглядит так: на 100 плательщиков взносов приходится 95 пенсионеров. В будущем число пенсионеров на 100 плательщиков может составить от 114 до 125 человек.

По мнению социологов, в Украине нет ресурса для мобилизации дополнительных плательщиков взносов в солидарную систему, т.к. демографическая ситуация в стране оставляет желать лучшего. Практически все существующие демографические прогнозы говорят о том, что население Украины в будущем будет сокращаться быстрыми темпами.

"Население будет уменьшаться за счет людей трудоспособного возраста. Это связано с тем, что наша страна пережила трудный переходной период в 90-е годы, когда было резкое снижение рождаемости. Поколение новорожденных уменьшилось в два раза. Сейчас эти дети подросли и вышли на рынок труда. Вернуться назад, к тем показателям в 50 млн вообще не представляется возможным. Не нужно делать из этого трагедии, нужно думать, как выходить из этой ситуации. Украина не единственная страна с такими проблемами, здесь и страны Балтии, и Болгария, т.е. это страны Восточной Европы, которые потеряли демографический потенциал из-за сложного периода в 90-х", – поясняет сложившуюся ситуацию Лидия Ткаченко, ведущий научный сотрудник Институт демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины.

Известно, что в 2017 г. население Украины возрастом 15–70 лет составляло около 28,8 млн людей, из которых только 12,5 были официально трудоустроены. Около1,7 млн людей – это безработные, 5,9 млн – пенсионеры, 4,7 – ученики, студенты и те, кто выполняют домашние и семейные обязательства, а еще 3,7 млн – люди с неформальной занятостью.

Есть ли будущее у солидарной системы

То, что солидарная система себя постепенно изживает и нуждается в реформировании – ни для кого не секрет, и даже эксперты, и чиновники поддерживают это утверждение. Солидарная система, которая сейчас функционирует в Украине, не в состоянии обеспечить достойной пенсией не только теперешних пенсионеров, но и тех, кто выйдет на пенсию в будущем. Об этом заявил старший экономист центра социально-экономических исследований CASE Украина – Владимир Дубровский. Он также добавил, что солидарная система работает по принципу финансовой пирамиды.

"В Украине солидарная система обанкротилась, она не может себя содержать, и правительство, будучи гарантом, взяло ее себе на обеспечение. Но это означает только то, что как пенсионная система она не работает", – рассказал Дубровский.

Эксперт также поясняет, что финансировать пенсии за счет налога на труд – неправильно, т.к. этот налог экономически ничем не оправдан, а на солидарной системе нужно ставить крест и переходить к содержанию пенсионеров только в рамках минимального пособия, но в украинских реалиях этот переход будет не сильно заметен, т.к. много пенсионеров и так получают минимальные выплаты.

Правда, экономисты считают, что делать накопления обязательными для всех – плохое решение, а такое принуждение вызовет только отторжение у общества, вследствие чего взносы будут считать дополнительной нагрузкой, от которой украинцы будут пытаться максимально уклоняться.

"В нынешних условиях достойная пенсия может быть только накоплена. Но накопления не должны быть обязательными. Это принуждение фактически отчуждает человека от их собственных накоплений", – говорит Олег Лиховид, глава Комитета финансового рынка и по вопросам социальной ответственности бизнеса при Торгово-промышленной палате Украины.

К слову, как мы уже упоминали, сторонниками введения второго уровня стали украинские чиновники, тогда как Международный валютный фонд высказался против такой затеи. В экспертном обществе отмечают, что главный фактор, который мешает внедрению – это отсутствие государственной ответственности перед вкладчиками.

"Лозунг о том, что накопительная система поднимет финансовый рынок, является ошибочным. Потому что финансовую систему может поднять только защита прав собственности. Если мы знаем, что мы не можем отстоять свои права, например, вкладчика в банк, то понесем ли мы деньги в банк?", – добавил Лиховид.

Но, полностью избавляться от солидарной системы в Украине точно не будут, тем более, во многих странах такие системы работают одновременно, что, собственно и должно получиться в итоге пенсионной реформы.

"Есть различного рода смешанные модели, когда часть пенсионных отчислений идет по обязательной схеме, а часть – добровольно. Здесь можно много дискутировать, но любая модель, которая сейчас предлагается на рынке, лучше солидарной", – отметил Виталий Шапран, член Украинского общества финансовых аналитиков.

Негосударственные фонды: как выбрать лучший

Для того, чтобы воспользоваться третьим уровнем – добровольной накопительной системой – украинцы могут обратиться в государственный пенсионный фонд, а могут откладывать сбережения в одном из негосударственных фондов.

А вот по поводу обязательных накопительных пенсий до сих пор идут дискуссии. Так, есть два подхода – централизованный (в этом случае все деньги украинцев пойдут в один государственный фонд) и децентрализованный (есть разные фонды, в том числе и негосударственный, между которыми и распределяются все средства).

Еще в середине прошлого года нардепы зарегистрировали законопроект №6677, в котором предлагают сделать второй уровень полностью децентрализованным.

"Застрахованные лица для участия в накопительной системе пенсионного страхования выбирают негосударственные пенсионные фонды, в которых они желают формировать свои обязательные пенсионные накопления. По желанию, можно в любой момент перейти в другой негосударственный пенсионный фонд", – предлагается в пояснительной записке к законопроекту.

В свою очередь, Национальная комиссия по ценным бумагам сделала заявление о том, обязательный шаг, который нужно сделать перед запуском второго уровня – это усилить контроль со стороны регулятора. Напомним, что Нацкомиссия по ценным бумагам непосредственно призвана следить за деятельностью негосударственных фондов.

Эксперты отмечают, что выбрать хороший пенсионный фонд для накопления пенсий – не так-то просто, поэтому нужно учитывать много различных факторов. Экономисты презентовали рейтинг открытости Негосударственных пенсионных фондов (НПФ), чтобы украинцы знали, как выбрать надежное место для накопления "дополнительной" пенсии, помимо государственной структуры. Сейчас в Украине функционирует 64 негосударственных пенсионных фонда, но в рейтинг были включены только 34 фонда, т.к. у некоторых недостаточная сумма активов.

"Некоторые фонды не дотягивают до 500 тыс. грн чистой стоимости активов. Было принято решение брать пороговую цифру от 500 тыс. грн; также в Украине есть так называемые профессиональные и корпоративные фонды, их особенность в том, что они могут открывать счета только определенной категории граждан и не привлекают всех. Поэтому они были исключены из рейтинга открытости", – объяснил Олег Лиховид.

По итогу оказалось, что только 8 из 34 негосударственных пенсионных фондов полностью раскрывают информацию о своей деятельности. Информация о других фондах представлена в интернете частично, а данные о шести фондах и вовсе не удалось найти в сети. Единственная информация о них – это отчетность на сайте Нацкомфинуслуг, т.е. видно, что фонды сдали отчеты за 2017 г., но на этом вся информация и заканчивается.

В принципе, вся информация о фондах находится в открытом доступе, но украинцам все равно довольно сложно выбрать, какому из предложенных фондов лучше доверить свои накопления. В таком случае эксперты рекомендуют обратиться к профессиональным консультантам, которые помогут разобраться во всех нюансах этого вопроса.

Напомним, на днях премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что повышение пенсий в Украине станет автоматическим и не будет зависеть от политических обещаний.

А незадолго до этого в Кабмине рассказали, когда украинцам снова пересчитают пенсии.