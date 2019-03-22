В поликлиниках Украины "деньги пойдут за пациентом": в МОЗ назвали сумму
Полный переход на новую систему финансирования состоится уже этой весной
Новая модель финансирования "деньги идут за пациентом" будет полностью внедрена в медучреждениях первичной помощи к 3 апреля 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения (МОЗ) Украины.
Соответствующий проект постановления Кабинета министров Украины обнародован на сайте Минздрава для общественного обсуждения.
С апреля оплата медучреждениям "первички" будет проводиться по единому тарифу – 370 грн на человека в 2019 году с применением возрастных коэффициентов. Такая модель, как отмечают в МОЗ, позволяет улучшать сервис, ориентируясь, прежде всего, на потребности и комфорт пациента.
Напомним, ранее в МОЗ также объяснили, когда в Украине заработает "тотальное" медицинское страхование. По словам и.о. главы ведомства Ульяны Супрун, страхование в широком смысле слова — это гарантия оказания медицинских услуг.
Кроме того, уже год украинцы могут записываться к врачу онлайн. Электронная очередь должна была убрать очереди под кабинетами, но они никуда не делись.
Также украинцам разрешили возвращать и обменивать некачественные лекарства. Подробнее в видео:
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