В поликлиниках Украины "деньги пойдут за пациентом": в МОЗ назвали сумму

Полный переход на новую систему финансирования состоится уже этой весной

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В поликлиниках Украины "деньги пойдут за пациентом": в МОЗ назвали сумму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a14/2f1/5c8a142f1a23a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a14/2f1/5c8a142f1a23a.jpg 2019-03-22T10:51:00+02:00 Экономика Полный переход на новую систему финансирования состоится уже этой весной

Новая модель финансирования "деньги идут за пациентом" будет полностью внедрена в медучреждениях первичной помощи к 3 апреля 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения (МОЗ) Украины.

Соответствующий проект постановления Кабинета министров Украины обнародован на сайте Минздрава для общественного обсуждения.

С апреля оплата медучреждениям "первички" будет проводиться по единому тарифу – 370 грн на человека в 2019 году с применением возрастных коэффициентов. Такая модель, как отмечают в МОЗ, позволяет улучшать сервис, ориентируясь, прежде всего, на потребности и комфорт пациента.

Напомним, ранее в МОЗ также объяснили, когда в Украине заработает "тотальное" медицинское страхование. По словам и.о. главы ведомства Ульяны Супрун, страхование в широком смысле слова — это гарантия оказания медицинских услуг.

Кроме того, уже год украинцы могут записываться к врачу онлайн. Электронная очередь должна была убрать очереди под кабинетами, но они никуда не делись.

Также украинцам разрешили возвращать и обменивать некачественные лекарства. Подробнее в видео:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В поликлиниках Украины "деньги пойдут за пациентом": в МОЗ назвали сумму". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.