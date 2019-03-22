Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,85
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В поликлиниках Украины "деньги пойдут за пациентом": в МОЗ назвали сумму

Сегодня, 10:51

Полный переход на новую систему финансирования состоится уже этой весной

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
В поликлиниках Украины "деньги пойдут за пациентом": в МОЗ назвали сумму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a14/2f1/5c8a142f1a23a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a14/2f1/5c8a142f1a23a.jpg Экономика Полный переход на новую систему финансирования состоится уже этой весной

Новая модель финансирования "деньги идут за пациентом" будет полностью внедрена в медучреждениях первичной помощи к 3 апреля 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения (МОЗ) Украины.

Соответствующий проект постановления Кабинета министров Украины обнародован на сайте Минздрава для общественного обсуждения.

С апреля оплата медучреждениям "первички" будет проводиться по единому тарифу – 370 грн на человека в 2019 году с применением возрастных коэффициентов. Такая модель, как отмечают в МОЗ, позволяет улучшать сервис, ориентируясь, прежде всего, на потребности и комфорт пациента.

Напомним, ранее в МОЗ также объяснили, когда в Украине заработает "тотальное" медицинское страхование. По словам и.о. главы ведомства Ульяны Супрун, страхование в широком смысле слова — это гарантия оказания медицинских услуг.

Кроме того, уже год украинцы могут записываться к врачу онлайн. Электронная очередь должна была убрать очереди под кабинетами, но они никуда не делись. 

Также  украинцам разрешили возвращать и обменивать некачественные лекарства. Подробнее в видео: 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег медицина, финансирование, медицинская реформа, медреформа, МОЗ

Вы сейчас просматриваете новость " В поликлиниках Украины "деньги пойдут за пациентом": в МОЗ назвали сумму". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Электронная запись в больницах: почему очереди под кабинетами не исчезли

16 марта, 07:51

Несмотря на электронную запись к врачу, "живые" очереди никуда не делись

Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди

13 марта, 07:00

В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

Бесплатные лекарства в Украине можно будет получить только по электронному рецепту

3 марта, 07:19

Хотят отменить бумажные разрешения на бесплатные лекарства

В Киеве запускают систему оценки врачей

20 февраля, 17:16

Оценки будут выставлять пациенты в течение 14 дней после визита

В Запорожской области врачи будут консультировать через сеть

14 февраля, 17:58

В ближайшее время будут открыты кабинеты телемедицины

Реформатор украинской медицины или ее могильщик: что нужно знать об Ульяне Супрун

14 февраля, 15:59

Увольнение и.о. министра здравоохранения – за и против

Ветров: «Выбираться из отношений с Верой Сотниковой было тяжело»

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

"Это преступление!" В СФ РФ пригрозили Украине бойней и войной

Дрюк оказалась агентом украинской контрразведки,- СМИ

Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»

Основания для вызова «скорой» — Супрун

Кравец рассказала, почему не хочет выступать в Comedy Woman

Ждем транспортный налог для авто старше 5 лет

Анфиса Чехова устроила фотосессию на Мальдивах

Под запрет в Украине попали зеленка, йод, валерьянка и другое
Загрузка...

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

Сегодня, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

"Миллион избирателей проголосовать на этих выборах не смогут": кто именно потеряет свой голос

Вчера, 07:51

Интервью с руководителем Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александром Стельмахом

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

По следам Ельцина: зачем Назарбаев отправился на покой

20 марта, 07:39

В Казахстане стартовал процесс контролируемой передачи власти

Зеленский озвучил фамилию возможного главы МИД в случае победы

На кого никогда не наезжают в тюрьме

Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО