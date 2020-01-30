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В Польше махинаторы наживались на украинцах: пострадали 350 заробитчан

30 января, 04:30

Перед судом в Быдгоще могут предстать пять человек

/ Фото: AFP

Желание украинцев заработать в Польше привело к тому, что пятеро мошенников наживались на организации выдачи фиктивных разрешений на работу для наших заробитчан.

Как сообщает Надвислянский отдел пограничной службы, следователи Окружной прокуратуры в Быдгоще установили, что пятеро членов преступной группы могут быть причастны к организации незаконной миграции в Польшу почти 350 украинцев.

"Схема" выглядела следующим образом: в управления труда и воеводские администрации в Куявско-Поморском и Мазовецком воеводствах подавали заявления о намерении трудоустроить иностранцев. Полученные свидетельства и разрешения продавали желающим клиентам из Украины, а те уже открывали на их основании визы в Польшу. Разрешительные документы на самом деле были фиктивными, поскольку организаторы "схемы" не занимались трудоустройством.

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Всем пяти задержанным по делу объявлено подозрение в организации незаконного пересечения границы, обеспечении нелегального пребывания в Польше и получении документов путем подачи заведомо ложных данных. На время следствия подозреваемые будут находиться на свободе, однако пребывать на подписке о невыезде.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, как заробитчане в Польше калечатся и погибают по вине работодателей .

Также напомним, что 13 января стало известно: во Львовской области умерла украинка Оксана Харченко, которую работодатель в Польше выбросил на улицу с инсультом .

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Польша заробитчане мошенники обман трудоустройство украинцы в Польше

Источник: Yavp.pl

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