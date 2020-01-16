Вместо денег – горе: как заробитчане в Польше калечатся и погибают по вине работодателей

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13 января стало известно, что во Львовской области умерла украинка Оксана Харченко, которую работодатель в Польше выбросил на улицу с инсультом. Это уже не первый случай, когда украинские заробитчане теряют по вине польских работодателей здоровье и даже жизни. Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

2017, Алена Романенко

Дикая история произошла 15 декабря 2017-го в польском городке Любонь, что в десятке километров от Познани. Волынянка Алена Романенко, которая только в ноябре приехала на заработки в Познань, стала инвалидом из-за несчастного случая в прачечной, куда она устроилась на работу. Об этом написала на своей страничке в Facebook жительница Каменец-Подольского Наталья Заславская, проживающая в Познани.

"Рука Алены попала в сушилку, спасатели более 40 минут пытались достать руку. Руку спасти не удалось. Алену предстоит долгий путь операций и физической и психологической реабилитации", — написала Наталья.

Руку девушки затянуло в сушильную машину при попытке расправить простыню. Как рассказала сама пострадавшая порталу "Волинь-24", работодатель не проводил инструктаж по пользованию сушилкой.

"Но втянуло не быстро, а медленно. И я кричала очень громко. Боль была просто ужасная", – вспоминала Алена.

По ее словам, вокруг было множество сотрудников. Но, несмотря на крики, внимание на нее обратили не сразу, так что механизм остановили, когда рука уже была сильно повреждена. Вызвали скорую помощь. Когда прибыли спасатели, они хотели освободить Алену, разрезав машину болгаркой, но хозяин прачечной не позволил этого сделать.

С зажатой в машине рукой украинка провела еще около часа, пока вызванные хозяином ремонтники аккуратно разбирали механизм. В итоге руку пришлось ампутировать по локоть. По словам пострадавшей, всех свидетелей после этого инцидента работодатель впоследствии уволил из прачечной.

Несмотря на инвалидность, девушка продолжает работать в Польше, а дома бывает только наездами – навестить родственников.

2018, Оксана Харченко

На днях во Львовской области умерла украинка Оксана Харченко, которую работодатель в Польше выбросил на улицу с инсультом. Как рассказал Витольд Горовский, бывший сотрудник МИД и председатель общественно-культурного общества "Польша-Украина", женщины не стало 13 января.

Оксане стало плохо дома – она жила на территории завода в Великопольском воеводстве. У 43-летней женщины случился инсульт и ее парализовало. Тревогу забила сестра Оксаны, Наталья. Умоляла работодателя вызвать "скорую". Тот забрал обеих женщин и более часа просто возил по городу, а в конце концов оставил просто на автобусной остановке.

"Мне он сказал, чтобы я никому не говорила, что я его знаю. Я его не знаю, мы его не знаем – он нам типа помог", – рассказывала сестра пострадавшей Наталья Козанчин.

Позже работодатель вызвал полицию, якобы заметив на остановке пьяного. Полиция доставила женщину в больницу, где и выяснились все подробности. Сестра пострадавшей Наталья предполагает, что мужчина боялся наказания за то, что они работали неофициально.

Украинские дипломаты открыли сбор средств на лечение женщины. Деньги пообещал и работодатель Оксаны – мужчина выделил ей на лечение около 800 тысяч гривен. Оксана проходила реабилитацию в Польше до декабря 2018-го, а затем ее перевезли в родное село во Львовской области, где за ней ухаживала семья.

"Ее общее состояние было хорошим, но она не восстановила свою способность к самостоятельной жизни. Две недели назад я связался с Натальей (сестрой Оксаны) и получил информацию о том, что она все еще находится в доме своей семьи", – рассказал Горовский.

Женщина страдала от почечной недостаточности, но окончательная причина смерти пока не называется.

2019, Василий Черней

24 июня 2019 года Правоохранительные органы Польши арестовали 53-летнюю жительницу страны, вследствие действий которой, вероятно, на западе страны скончался украинский заробитчанин.

В феврале 2019-го 36-летний Василий Черней из города Снятын в Ивано-Франковской области приехал на заработки и нашел подработку на столярном предприятии в деревне Ястшембске-Старе в Великопольском воеводстве, где изготавливались гробы. Как рассказали коллеги Василия, 12 июня у него начались судороги. После того как мужчина потерял сознание, его начальница отправила работников по домам, запретив вызывать медиков. На следующий день тело Чернея обнаружили на лесной поляне за 125 километров от цеха, в котором он работал.

Суд избрал начальнице Василия Чернея меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца. Ей предъявляют обвинения в неоказании помощи, а также непреднамеренном причинении смерти, за что женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Также был задержан другой украинский заробитчанин – мужчина знал о случившемся, но вместо того чтобы обратиться в полицию, он решил сбежать из Польши. Полицейские обнаружили его в городе Ломж. Как выяснило следствие, хозяйка гробовой мастерской шантажом заставила его помочь ей вывезти Василия в лес.

"Смерть Василия является беспрецедентным случаем. В данной ситуации произошла типичная последовательность событий: нелегальное трудоустройство – несчастный случай – страх перед работодателем – решение, которое повлекло за собой катастрофические последствия. В конце концов, к польскому рабочему так бы не относились", – цитирует почетного консула Украины в Познани Витольда Хоровского издание Gazeta Wyborcza.

На родине у Василия Чернея остались без отца трое детей и пожилые родители. Его жена утверждает, что раньше у мужчины никогда не случалось припадков и сознания он не терял.

Поляки собрали для помощи семье гастарбайтера около 600 тысяч злотых, а это почти 4,2 миллиона гривен. Трагедия получила широкую огласку в польском обществе. Более 5 с половиной тысяч поляков откликнулись на призыв помочь семье украинского заробитчанина.

Как известно, в Польше насчитывается более миллиона украинцев, которые частично являются трудовыми мигрантами, а частично – уехали из страны после вторжения России.

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