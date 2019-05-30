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В продаже появилась украинская малина: цены "кусаются"

30 мая, 18:04

Большую конкуренцию украинской малине составляет клубника

Фото: Pixabay

На фоне снижения цен на клубнику, в оптовой продаже на этой неделе появились первые партии малины украинского производства, сообщает 30 мая EastFruit.

"Малина, выращенная в закрытом грунте в южных регионах страны, отличается высокими качественными параметрами, однако пока что не пользуется высоким спросом, так как потребители не ожидают появления малины на рынке в это время года", – говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что оптовые цены на украинскую малину "кусаются": ягода продается по цене от 300 до 400 грн/кг в зависимости от объема партии и упаковки.

По их словам, большую конкуренцию малине составляет клубника, сезон которой приближается к своему пику. 

Напомним, с начала мая цены на отечественную клубнику упали в три раза из-за мощной конкуренции с относительно дешевой импортной ягодой. На рынке в Киеве стоимость клубники такая же, как на Закарпатье – от 35 до 70 грн. Продавцы не исключают, что ягода будет дешеветь – при условии, что урожай не перегниет из-за "лишних" дождей.


В прошлом году сообщалось, что Украина вошла в топ-тройку европейских экспортеров малины.

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Тег малина, цены на продукты, ягода

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