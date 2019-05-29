В Украине разгар сезона клубники: цены на ягоду заметно просели

Фермеры и продавцы жалуются на низкое качество продукта

Клубника. Фото: pexels.com

Пока в Украине дорожают яблоки, сезон клубники вошел в самый разгар. Впервые в этом сезоны цены на ягоду упали ниже уровня весны-2018, сообщают специалисты "Инфо-Шувар".

Аналитики подсчитали, что 29 мая качественная клубника продавалась на оптовых рынках по 25-27 гривен за килограмма, а цены на продукцию низкого качества не превышали 12-15 гривен за килограмм. Год назад самая дешевая клубника в опте продавалась по 15-17 гривен за килограмм, а вот цена качественной ягоды за год не изменилась.

Оптовые продавцы отмечают, что проседание цен обусловлено, в первую очередь, большим предложением клубники низкого качества. По словам фермеров, погода этой весной не способствовала высокой урожайности, а по качеству ягоды ударили дожди.

"Сезон клубники в самом разгаре, но качественной ягоды на самом деле не так много, как хотелось бы клиентам. Поэтому и цены на нее достаточно высоки. Некачественную ягоду продавать гораздо труднее", – отмечают оптовые продавцы.

Напомним, ранее эксперты объяснили, когда ждать самых низких цен на клубнику:

Также сообщалось, что в Украине резко снизились цены на молодую картошку.

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