В Раде предлагают каждому новорожденному украинцу с 18 лет выплачивать "подъемные" – законопроект

Украинцам, которым исполнится 18 лет, предлагают выплачивать пособие от государства. Так называемые "подъемные" для молодежи.

Депутаты хотят ввести в Украине систему наподобие той, которая существует в Объединенных Арабских Эмиратах, где каждый житель страны получает от продажи нефти свой процент. "Сегодня" выясняли, откуда брать на "подъемные" средства в Украине? И кто именно сможет претендовать на выплаты?

Согласно законопроекту, всем детям, которые будут рождаться в Украине с 2020 года, будут предлагать оформить так называемый "экономический паспорт украинца" – то есть открыть лицевой счет, на котором государство будет накапливать средства. Получить их можно будет после достижения совершеннолетия.

Но деньги получат те, кто все 18 лет прожил на родине. Согласно документу, речь идет о создании "Фонда будущего", на счетах которого и будут аккумулироваться средства. А наполнять его будут, высчитывая 1% поступлений от продажи полезных ископаемых, добытых в Украине.

В перспективе это поможет остановить отток молодежи за границу, считает автор законопроекта – один из самых молодых депутатов Верховной Рады, 26-летний Дмитрий Костюк.

"Чтобы был такой стартовый капитал – открыть свое дело или вступить в хороший вуз – украинский или зарубежный. А затем вернуться в Украину, вкладывать средства в экономику Украины. Поэтому эти средства вернутся потом в бюджет, еще и в большем объеме", – рассказывает об идее народный депутат Украины Дмитрий Костюк (фракция партии "Слуга народа").

Опрошенные "Сегодня" украинцы такому предложению обрадовались. Но говорят – зачем ждать 18-летия?

"Есть много расходов на детей, когда они растут. И в принципе, эти средства могли бы пригодиться родителям, когда они будут растить детей и вкладывать в обучение", – говорит одна из жительниц столицы.

Но некоторые относятся к инициативе скептически.

"Есть много людей, которые бессознательные и могут просто пойти и прогулять эти деньги", – говорит одна из киевлянок.

"Я не верю в то, что они могут эти деньги от себя оторвать и дать нашим детям", – считает еще одна жительница столицы.

Жительница Киева Вероника Братченко – в положении. Из-за того, что не успеет попасть под действие нового закона – не расстраивается.

"Я еще когда-нибудь планирую рожать, кроме того, что сейчас. Я не обижаюсь из-за того, что, если бы я сегодня рожала, а завтра больше денег давали. Ну, так получилось!" – с улыбкой говорит жительница Киева Вероника Братченко.

Слишком расстраиваться и не стоит, говорят экономисты. Подсчитали, сколько денег в среднем может получить каждый совершеннолетний. Мол, хватит разве что на билет, а не обучение за рубежом.

"Объем реализации различных продуктов – и железной руды, и нефти, и газа, и угля – это около 400 млрд грн в год. Если вы возьмете 1%, выплатите его по достижении 18 лет, к примеру 500 тысячам молодых людей, допустим, то они получат всего лишь по восемь тысяч гривен.", – подсчитал исполнительный директор Центра социально-экономических исследований Дмитрий Боярчук.

Но законопроект может повлечь за собой дополнительный налог для украинцев – предупреждают специалисты. Потому что нефть и газ мы практически не экспортируем, а потребляем сами.

"Есть фраза в законопроекте, что все это должно выплачиваться компанией, которая добывает. Мы прекрасно понимаем, что те средства однозначно будут заложены в цену товара. И это будет добавлено к той цене, которую мы с вами платим за энергетические ресурсы", – объясняет исполнительный директор ОО "Экономический дискуссионный клуб" Олег Пендзин.

Скопировать идиллию Арабских Эмиратов у нас не получится, считают эксперты. Полезных ископаемых в Украине – не в избытке. Да еще и бюджет – дефицитный, объясняет экономист Анатолий Амелин. Говорит: вместо того, чтобы просто раздавать деньги, куда было бы эффективнее создать целевые программы. Например, предоставлять гранты или дешевые кредиты на качественное образование, поддержку малого и среднего бизнеса. И выделять на это, к примеру, 1% от годовой сметы. Тогда деньги будут возвращаться в экономику.

"А вариант, что, мол, просто давайте у кого-то возьмем, в данном случае – у добывающей компании, и отдадим молодежи – это звучит прикольно, но очень инфантильно. Молодежь, которая просто получит эти деньги, не имеет опыта жизненного, не имеет понимания того, как с этим деньгами поступить. И вспомните – очень такая большая статистика – люди, которые получают деньги, извиняюсь, "на халяву", например, выигрыш в лотерею, как правило, плохо заканчивают", – говорит директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Законопроект уже написан. Но рассматривать его депутаты могут долго. И в результате могут его даже не принять.

Ранее "Сегодня" писали о том, что парламент собирается принять законопроект, после утверждения которого табачные изделия станут менее доступными для молодежи.

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