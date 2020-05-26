В Раде захотели привязать прожиточный минимум к средней зарплате

Депутаты зарегистрировали законопроект с новыми предложениями по системе расчета

В Верховной Раде не оставляют попыток разработать новую систему перерасчета прожиточного минимума. На днях в парламенте зарегистрировали законопроект № 3515, который предлагает привязать прожиточный минимум к показателю средней зарплаты.

Как говорится в пояснительной записке к документу, основной идеей является создание "предпосылок для повышения прожиточного минимума".

"Предполагается, что прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной заработной плате в Украине за год, предшествующий году формирования государственного бюджета на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции текущего года", – говорится в пояснительной записке.

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Законопроект предполагает, что процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной зарплате должно составлять не меньше таких показателей:

в 2021 году – 40%;

в 2022 году – 41%;

в 2023 году – 42%;

в 2024 году – 43%;

в 2025 году – 44%;

в 2026 году – 45%;

в 2027 году – 46%;

в 2028 году – 47%;

в 2029 году – 48%;

в 2030 году – 49%;

в 2031 году – 50%.

При этом, если размер прожиточного минимума в течение трех месяцев будет больше чем на 10% превышать размер прожиточного минимума, Кабмин должен рассмотреть вопрос о повышении последнего.

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Отдельно авторы законопроекта подчеркивают, что при такой системе прожиточный минимум не должен применяться к расчету штрафов.

Напомним, сейчас средний прожиточный минимум в Украине составляет 2027 гривен. Согласно бюджету-2020 он будет дважды повышаться:

с 1 июля 2020 года – до 2118 гривен;

с 1 декабря 2020 года – 2189 гривен.

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