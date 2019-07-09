В России собираются продавать в кредит еду

Такое предложение готовится сделать покупателям одна из крупнейших сетей российских супермаркетов

В России можно будет покупать еду в кредит. То есть, оплачивать покупку продуктов в супермаркетах частями. И уже очевидно, что новая услуга будет востребованной.

Для оформления кредита не нужен ни залог, ни поручительство, ни справка о доходах. Только паспорт. По такой схеме в России можно получить кредиты в продуктовых магазинах. Еду в долг вскоре будет предлагать одна из популярных сетей супермаркетов.

Для этого покупателям будут выдавать специальные карточки. Какими будут проценты за пользования кредитом и как быстро его нужно будет погашать, еще не объяснили. Но те, кто часто покупает здесь продукты, уверены: предложение будет пользоваться спросом.

"Соблазн большой. Когда человек заходит голодным, он набирает очень много, забыв, что это кредит", – говорит москвичка.

За последний месяц в России цены на продукты выросли на четверть, заметили покупатели. По данным социологов, на еде теперь вынуждены экономить больше половины россиян.

"От чего мы отказались? От всякого рода сладкого, газировки, сыров. Не хватает на тот огромный ассортимент, который бы хотелось купить", – говорит жительница Москвы.

По данным здешнего Госкомстата, реальные доходы россиян падают уже пятый год подряд – после аннексии Крыма. Теперь местные в основном берут кредиты не на дорогие покупки – машины или жилье, а для того, чтобы свести концы с концами. По так называемым потребительским кредитам россияне уже должны выплатить 15 трлн. рублей, это почти 7.5 трлн. гривень. Экономисты говорят – в долги влезают в основном те, кто получает зарплату меньше 12 тыс. в пересчете на гривны. Ее имеет каждый четвертый россиянин.

"С нашим государством играть – просто безумие. Потому что проценты большие. Я сталкивалась с кредитами и дала себе слово: больше никогда их брать не буду", – говорит одна из жительниц Москвы.

Экономист Сергей Жаворонков утверждает: перспектив для роста доходов у россиян нет. Ведь Россия продолжает тратить деньги на войны, а не на поддержку своих граждан.

"Это все скрытые доходы бюджета, которые составляют 25% от бюджета, это где-то порядка 6 триллионов рублей. Это очень много. И если бы их сократить, то, конечно, это бы положительно повлияло на способность бюджета выплачивать зарплаты бюджетникам и индексировать пенсии", – уверен он.

Экономист подчеркивает, если бы не военные кампании Кремля, доходы россиян могли бы вырасти минимум на 20%. В нынешних же условиях и при нынешней власти улучшения жизни своих соотечественников эксперт не прогнозирует.

Ранее появились результаты исследования британского аналитика Скотта Джонсона, согласно которым за пять лет оккупации Крыма экономика России потеряла 150 млрд долларов, или 10% по сравнению в 2013 годом.

При этом некоммерческая организация Аналитический центр Юрия Левады сообщала со ссылкой на итоги опроса, что большинство семей в России - 65% – не владеют никакими сбережениями.

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