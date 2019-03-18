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Пять лет аннексии Крыма: стали известны экономические потери России

Сегодня, 11:17

Аналитики подсчитали, какой урон по РФ нанесли введенные после "референдума" санкции

Фото: Getty Images
Пять лет аннексии Крыма: стали известны экономические потери России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f61/d25/5c8f61d25e0ac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f61/d25/5c8f61d25e0ac.jpg Экономика Аналитики подсчитали, какой урон по РФ нанесли введенные после "референдума" санкции

За пять лет оккупации Крыма экономика России потеряла 150 млрд долларов, или 10% по сравнению в 2013 годом. Такие подсчеты обнародовало агентство Bloomberg со ссылкой на исследование британского аналитика Скотта Джонсона. Аналитики самого агентства считают, что потери могли составить 6% экономики.

Автор исследования отмечает, что экономические потери произошли в связи с влиянием санкций и сокращении инвестиции. Кроме того, падали цены на нефть, но России на этом фоне приходилось вкладывать миллиарды для интеграции Крыма с российской экономикой. 

В Bloomberg утверждают, что с момента аннексии Крыма доходы россиян едва превысили 30 тыс. рублей (460 долларов) в месяц (30 тыс. в 2015-м и 32 тыс. в 2018 году). Вместе с падением цен на нефть это привело к рецессии экономики. 

Влияние цены на нефть и санкций на экономику РФ

Количество российских компаний и частных лиц, на которых распространяются санкции США, с 2014 года увеличилась в четыре раза и превысило 700. "Скорее всего, санкции не исчезнут в ближайшее время, а утверждение о том, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года в США, означают, что ситуация только ухудшится", - сообщается в публикации. 

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Поскольку экономическое давление сказывается на простых россиянах, положительное влияние аннексии на общественное мнение начало ослабевать, отмечает издание. Опрос, опубликованный московским "Фондом Общественное Мнение", показал, что только 39% россиян считают, что аннексия Крыма принесла России больше пользы, чем вреда, по сравнению с 67% в конце 2014 года.

Напомним, Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. "Сегодня" выяснили, удалось ли Украине что-то компенсировать за счет оккупанта:

Как сообщалось, в конце февраля-2019 в Киеве прошел международный форум "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", на котором выступали украинские и иностранные политики, дипломаты, общественники. Так, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер признал, что Запад медленно реагировал на захват Крыма Россией. По его словам, США и Европа не могли поверить, что в центре Европы кто-то будет захватывать чужие территории.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в прикрытии "живым щитом" из крымчан при аннексии Крыма. По его словам, Украина направила сообщение в Гаагу об использовании Кремлем гражданских лиц во время вторжения на полуостров.

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Тег экономика, Россия, санкции, потери, аннексия, аннексия Крыма

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