В Швейцарии могут отменить налоги

В Швейцарии 4 марта состоится референдум, на который вынесен вопрос о праве государства и в дальнейшем собирать налоги с граждан. Об этом сообщила пресс-служба швейцарского правительства.

Сейчас право правительства Швейцарии на взыскание прямого федерального налога и НДС ограничено до 2020 года. При этом именно указанные налоги приносят две трети всех доходов швейцарской казны.

Швейцарские избиратели будут принимать решение по новому финансовому регламенту, который должен вступить в силу 2021 года. Если граждане проголосуют "за", правительство получит полномочия взимать налоги до конца 2035 года.

"Если документ будет принят, Конфедерация будет иметь финансовые средства, необходимые для продолжения выполнения своих текущих задач. Кантоны также пользуются прямым федеральным налогом, из которых они получают 17%", – отметили в правительстве Швейцарии.

Напомним, в 2017 году Швейцария провалила налоговую реформу - тогда на референдуме большинство избирателей проголосовали против отмены налоговых льгот в стране для холдингов, получающих доходы преимущественно за рубежом. Действующие налоговые льготы для холдингов в Швейцарии касаются около 24 тысяч фирм и около 150 тысяч сотрудников. Швейцарское правительство опасается оттока бизнеса в такие страны, как Великобритания, Ирландия, Люксембург, Сингапур, Нидерланды и другие.

При этом Украина хочет договориться со Швейцарией об обмене налоговой информацией.