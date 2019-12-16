В случае непринятия законопроекта № 2543 Украина заплатит миллиардные компенсации – депутат

Потери понесет не только государство, но и все украинцы

"Солнечное дерево" в сквере Харьковского политеха. Фото: пресс-служба ХПИ

Если Верховная Рада не примет законопроект о добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа № 2543, Украина вынуждена будет выплатить инвесторам миллиарды компенсации, которые они потребуют через суд.

Об этом заявила народный депутат Украины, один из соавторов законопроекта Людмила Буймистер.

Депутат отметила, что попытки власти добиться ретроспективного снижения "зеленого" тарифа в одностороннем порядке приведут к многочисленным судебным искам инвесторов, и государство вынуждено будет выплачивать им компенсацию.

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"Общий объем инвестиций в эту отрасль составляет более 9 млрд долларов США. Поэтому максимальный объем – это до 100% размера этих инвестиций. Плюс штрафные санкции и т.д., которые бизнес будет в любом случае выдвигать. И не забываем, что сопровождение таких процессов по совершенно разным юрисдикциям, так как инвесторы из разных стран, оно еще потянет за собой миллионы, а то и десятки миллионов затрат страны на юридическое сопровождение", – сказала Буймистер.

Она подчеркнула, что в таком случае потери понесет не только государство, но и все украинцы, которые, в конечном счете, заплатят за несоблюдение Украиной обязательств перед инвесторами.

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"Платит, во-первых, тот, кто проиграл. Но в нашем случае мы понимаем, что в проигрыше будет украинское государство. И, как результат, заплатят за это украинские граждане и потребители", – отметила Буймистер.

6 декабря 2019 в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№ 2543), который предусматривает возможность добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа. По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Леси Василенко, проект позволит государству соблюсти обязательств перед инвесторами и в то же время уменьшить нагрузку из-за выплат по "зеленому" тарифу на рынке энергетики.

На заседании Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ 13 декабря этот законопроект не нашел поддержки депутатов. Против голосовали депутаты от фракции "Слуга народа".

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация в обращении к главам комитетов ВР по вопросам экономического развития и по вопросам энергетики и ЖКХ призвала поддержать законопроект № 2543, отмечая, что его принятие позволит сохранить инвестиционную привлекательность отрасли возобновляемой энергетики и привлечь в ее развитие 4 млрд евро инвестиций.

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