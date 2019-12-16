Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,5
26,26

В случае непринятия законопроекта № 2543 Украина заплатит миллиардные компенсации – депутат

16 декабря, 18:00

Потери понесет не только государство, но и все украинцы

"Солнечное дерево" в сквере Харьковского политеха. Фото: пресс-служба ХПИ

"Солнечное дерево" в сквере Харьковского политеха. Фото: пресс-служба ХПИ

Если Верховная Рада не примет законопроект о добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа № 2543, Украина вынуждена будет выплатить инвесторам миллиарды компенсации, которые они потребуют через суд.

Об этом заявила народный депутат Украины, один из соавторов законопроекта Людмила Буймистер.

Депутат отметила, что попытки власти добиться ретроспективного снижения "зеленого" тарифа в одностороннем порядке приведут к многочисленным судебным искам инвесторов, и государство вынуждено будет выплачивать им компенсацию.

Реклама

"Общий объем инвестиций в эту отрасль составляет более 9 млрд долларов США. Поэтому максимальный объем – это до 100% размера этих инвестиций. Плюс штрафные санкции и т.д., которые бизнес будет в любом случае выдвигать. И не забываем, что сопровождение таких процессов по совершенно разным юрисдикциям, так как инвесторы из разных стран, оно еще потянет за собой миллионы, а то и десятки миллионов затрат страны на юридическое сопровождение", – сказала Буймистер.

Она подчеркнула, что в таком случае потери понесет не только государство, но и все украинцы, которые, в конечном счете, заплатят за несоблюдение Украиной обязательств перед инвесторами.

В тренде
Курс доллара-2020: эксперт рассказал о ключевых факторах и дал прогноз

"Платит, во-первых, тот, кто проиграл. Но в нашем случае мы понимаем, что в проигрыше будет украинское государство. И, как результат, заплатят за это украинские граждане и потребители", – отметила Буймистер.

6 декабря 2019 в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№ 2543), который предусматривает возможность добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа. По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Леси Василенко, проект позволит государству соблюсти обязательств перед инвесторами и в то же время уменьшить нагрузку из-за выплат по "зеленому" тарифу на рынке энергетики.

На заседании Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ 13 декабря этот законопроект не нашел поддержки депутатов. Против голосовали депутаты от фракции "Слуга народа".

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация в обращении к главам комитетов ВР по вопросам экономического развития и по вопросам энергетики и ЖКХ призвала поддержать законопроект № 2543, отмечая, что его принятие позволит сохранить инвестиционную привлекательность отрасли возобновляемой энергетики и привлечь в ее развитие 4 млрд евро инвестиций.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

нардепы зеленый тариф

Источник: Обозреватель

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Минимальный стаж увеличится: кто выйдет на пенсию в 2020 году
Минимальный стаж увеличится: кто выйдет на пенсию в 2020 годуЭкономика
Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в Париже
Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в ПарижеУкраина
Минсоцполитики меняет порядок предоставления льгот на оплату коммуналки: детали
Минсоцполитики меняет порядок предоставления льгот на оплату коммуналки: деталиЭкономика
Резников: В Москве не могут поверить, что проиграли Киеву газовый спор
Резников: В Москве не могут поверить, что проиграли Киеву газовый спорПолитика
Богатые тоже плачут: с кого власти начнут повышение тарифов на электроэнергию
Богатые тоже плачут: с кого власти начнут повышение тарифов на электроэнергиюЭкономика
На заправках рухнули цены: где теперь дешевле заправляться
На заправках рухнули цены: где теперь дешевле заправлятьсяАвто

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...