В Украине сделали шаг к решению проблемы на рынке "зеленой" энергетики

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 2543, который позволит снизить финансовую нагрузку на госбюджет, развивать "зеленую" энергетику и защитить инвесторов в экономику Украины. Об этом сообщила народный депутат Украины, член фракции "Голос" Леся Василенко.

"Первый шаг к решению проблемы на рынке зеленой энергетики сделан! Зарегистрировали законопроект № 2543, который позволит дальнейшее озеленение энергетической сферы и защиту инвесторов в Украину", – написала Василенко на своей странице в Facebook.

Депутат напомнила, что благодаря установленному специальному тарифу для производителей электроэнергии из возобновляемых источников Украина смогла привлечь в развитие отрасли почти 2 млрд евро иностранных инвестиций. Однако, по ее мнению, непродуманная и несистемная политика прежней власти привела к критической ситуации на энергетическом рынке Украины, которая не позволяет дальше эффективно развивать "зеленую" энергетику.

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"Чтобы выйти из кризиса государство сейчас должно уменьшить финансовую нагрузку, которая возникла из-за "зеленых" тарифов. В то же время должен быть внедрен механизм дальнейшего стимулирования инвестиций в чистые технологии", – отметила Василенко.

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Она считает, что предложенный членами комитета Совета по экономическому развитию законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№ 2543) позволит государству соблюсти обязательств перед инвесторами и в то же время уменьшить нагрузку из-за выплат по "зеленому" тарифу на рынке энергетики.

"Если коротко, этот законопроект позволяет Украине соблюсти обязательств взятых перед международным сообществом и будущими поколениями по декарбонизации экономики; защищает Украину от международных арбитражей и претензий международных инвесторов относительно нарушенных условий договоров; уменьшает нагрузку из-за выплат на рынке зеленой энергетики, экономя 2,4 млрд грн уже со следующего года", – сообщила Василенко.

Напомним, проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№ 2543) зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря 2019. По словам одного из соавторов законопроекта – депутата Людмилы Буймистер – в нем предусматривается добровольное снижение "зеленого" тарифа.

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