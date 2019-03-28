Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,98
30,46
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В Украине активно погашают долги по зарплатам: названа сумма

Сегодня, 19:50

За месяц сумма задолженности сократилась почти на 170 млн грн

Фото: пресс-центр НБУ
В Украине активно погашают долги по зарплатам: названа сумма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/d07/5fa/5c9d075fabdf5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/d07/5fa/5c9d075fabdf5.jpg Экономика За месяц сумма задолженности сократилась почти на 170 млн грн

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 марта 2019 года составила 2,45 млрд грн, сократившись за месяц на 6,4%, или на 167,5 млн грн.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 28 марта.

При этом задолженность работникам экономически активных предприятий на начало марта сократилась за месяц на 11,8% до 1,27 млрд грн.

Больше всего наемным работникам задолжали:

  • в Донецкой области (465,84 млн грн);
  • в Луганской области (436,50 млн грн);
  • в Сумской области (285,83 млн грн);
  • в Харьковской области (283,54 млн грн);
  • в Днепропетровской области (150,24 млн грн).

Напомним, по состоянию на 1 февраля общая сумма задолженности по выплате зарплаты составляла 2,61 млрд грн, а задолженность работникам экономически активных предприятий сократилась за январь до 1,44 млрд грн.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что средняя зарплата в Украине по итогам 2019 года превысит 10,5 тыс. грн:

В свою очередь министр социальной политики Андрей Рева считает, что средняя зарплата в Украине должна быть не ниже 15 тыс. грн, чтобы граждане страны перестали ездить на заработки за границу. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег зарплата, зарплаты, долги по зарплатам

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине активно погашают долги по зарплатам: названа сумма". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зарплаты почтальонов должны повышаться вместе с пенсиями – Порошенко

Сегодня, 18:46

Президент посетил отделение "Укрпочты" во Львовской области

Работникам железной дороги повысят зарплаты

19 марта, 15:15

Административному персоналу "Укрзализныци" оклады, наоборот, могут сократить

Почтальонам "последней мили" повысят зарплаты: названа сумма

14 марта, 16:29

Оклад сотрудников сельских отделений в 2019 году вырастет дважды

Порошенко подвел итоги роста "минималки"

13 марта, 16:13

По словам президента, с 2015 года размер минимальной зарплаты вырос на 91 доллар

«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева заговорила о разводе сестры

Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы

Катя Кищук показала голую грудь

Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы

6 привычек, которые программируют на бедность

У Юлии Барановской случилась истерика на съемках телешоу

Супружеская пара из России записала видео перед гибелью

О болезнях щитовидки, печени и сердца расскажет ладошка

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Вчера, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

Вчера, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

26 марта, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

26 марта, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана

Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало

Выяснилось, куда пропала Ирина Безрукова