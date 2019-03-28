В Украине активно погашают долги по зарплатам: названа сумма

За месяц сумма задолженности сократилась почти на 170 млн грн

Фото: пресс-центр НБУ

В Украине активно погашают долги по зарплатам: названа сумма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/d07/5fa/5c9d075fabdf5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/d07/5fa/5c9d075fabdf5.jpg 2019-03-28T19:50:00+02:00 Экономика За месяц сумма задолженности сократилась почти на 170 млн грн

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 марта 2019 года составила 2,45 млрд грн, сократившись за месяц на 6,4%, или на 167,5 млн грн.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 28 марта.

При этом задолженность работникам экономически активных предприятий на начало марта сократилась за месяц на 11,8% до 1,27 млрд грн.

Больше всего наемным работникам задолжали:

в Донецкой области (465,84 млн грн);

в Луганской области (436,50 млн грн);

в Сумской области (285,83 млн грн);

в Харьковской области (283,54 млн грн);

в Днепропетровской области (150,24 млн грн).

Напомним, по состоянию на 1 февраля общая сумма задолженности по выплате зарплаты составляла 2,61 млрд грн, а задолженность работникам экономически активных предприятий сократилась за январь до 1,44 млрд грн.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что средняя зарплата в Украине по итогам 2019 года превысит 10,5 тыс. грн:

В свою очередь министр социальной политики Андрей Рева считает, что средняя зарплата в Украине должна быть не ниже 15 тыс. грн, чтобы граждане страны перестали ездить на заработки за границу.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине активно погашают долги по зарплатам: названа сумма". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.