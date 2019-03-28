В Украине активно погашают долги по зарплатам: названа сумма
За месяц сумма задолженности сократилась почти на 170 млн грн
Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 марта 2019 года составила 2,45 млрд грн, сократившись за месяц на 6,4%, или на 167,5 млн грн.
Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 28 марта.
При этом задолженность работникам экономически активных предприятий на начало марта сократилась за месяц на 11,8% до 1,27 млрд грн.
Больше всего наемным работникам задолжали:
- в Донецкой области (465,84 млн грн);
- в Луганской области (436,50 млн грн);
- в Сумской области (285,83 млн грн);
- в Харьковской области (283,54 млн грн);
- в Днепропетровской области (150,24 млн грн).
Напомним, по состоянию на 1 февраля общая сумма задолженности по выплате зарплаты составляла 2,61 млрд грн, а задолженность работникам экономически активных предприятий сократилась за январь до 1,44 млрд грн.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что средняя зарплата в Украине по итогам 2019 года превысит 10,5 тыс. грн:
В свою очередь министр социальной политики Андрей Рева считает, что средняя зарплата в Украине должна быть не ниже 15 тыс. грн, чтобы граждане страны перестали ездить на заработки за границу.
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