В Украине сократились долги по зарплатам: появились итоги месяца
Больше всего задолжали работникам в Донецкой, Луганской и Сумской областях
Общая сумма задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 1 февраля 2019 года составила 2,61 млрд грн, сократившись за месяц на 1,2%. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 28 февраля.
При этом задолженность работникам экономически активных предприятий на начало февраля сократилась за месяц на 1,3% до 1,44 млрд грн.
Больше всего наемным работникам задолжали:
- в Донецкой области (513,55 млн грн);
- в Луганской области (505,43 млн грн);
- в Сумской области (283,98 млн грн);
- в Харьковской области (275,66 млн грн);
- в Запорожской области (177,17 млн грн).
Инфографика: Государственная служба статистики
Напомним, средняя номинальная (начисленная) заработная плата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций в январе 2019 года составила 9223 грн, увеличившись по сравнению с январем прошлого года на 19,6% (7711 грн).
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что средняя зарплата в Украине по итогам 2019 года превысит 10 500 грн:
В свою очередь министр социальной политики Андрей Рева считает, что средняя зарплата в Украине должна быть не ниже 15 000 грн, чтобы граждане страны перестали ездить на заработки за границу.
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