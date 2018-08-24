В Украине активно развивается авиастроение и космическая отрасль

Десятки международных программ, запуски сотен ракет, крупнейшие в мире конструкторские бюро – все это работает, несмотря на скромное финансирование

Авиастроение и космическая отрасль Украины, несмотря на жесткую конкуренцию и нехватку денег, активно развиваются.

"Все экипажи, которые летают на Международную космическую станцию, летают с помощью систем управлений, сделанных в Украине", – рассказывает Эдуард Кузнецов, замгендиректора Национального космического агентства.

Десятки международных программ, запуски сотен ракет, крупнейшие в мире конструкторские бюро – все это работает, несмотря на более чем скромное финансирование.

И космические предприятия Украины не ждут, когда экономика позволит выделять больше, а находят заказы за рубежом. Создают новые рабочие места и привлекают около четырехсот малых предприятий. Планы грандиозные: уже строится совместный с Канадой космодром.

Своих рабочих объемов, а также обороты не сбавляют и ГП "Антонов".

Предприятие в ближайшие пять лет планирует выпустить минимум 70 самолетов. Среди них и новая модификация Ан-132-Д, которая заинтересовала Саудовскую Аравию, малый транспортник Ан-178 и, возможно даже пассажирское судно.

Ранее стали известны подробности соглашения Boeing с "Антоновым".

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что Государственное космическое агентство Украины должно стать мощным проектным учреждением, а не посредником между государственным бюджетом и отраслевыми предприятиями.