В Украине быстро дешевеет популярный овощ

После того, как Украину завалили импортной картошкой, в стране начали снижаться цены на этот овощ. Как подсчитали аналитики EastFruit, украинские производители предлагают к продаже картофель по цене 5-7 грн/кг (0,18-0,25 долл./кг), что в среднем на 12% дешевле, чем неделей ранее.

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Прежде всего давление на цены оказывает обильное предложение, тогда как темпы сбыта картофеля весьма невысокие. Как результат, производители снижают цены, чтобы таким образом активизировать темпы сбыта данной продукции, объясняют эксперты.

"Основной причиной снижения цен на картофель является так называемый сезонный фактор, когда объемы продукции на рынке увеличиваются практически ежедневно", - говорят специалисты.

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По их данным, картофель в Украине уже предлагается в среднем на 25% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. При этом большинство ключевых игроков рынка не исключают дальнейшего снижения цен, если темпы сбыта картофеля в ближайшее время не ускорятся.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, что будет с ценами на овощи и фрукты в Украине. Подробнее об этом узнавайте из видеосюжета:

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