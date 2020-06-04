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Везут откуда только можно: почему Украину завалили импортной картошкой

4 июня, 09:07

Ксения Капустинская , Александра Романюк

Цены заметно выросли и на украинский овощ, и на заграничный

Украина в начале 2020 года импортировала рекордное количество картофеля. Овощ пришлось активно везти из-за границы по причине неурожая картошки в 2019 году, который еще тогда вдвое повысил закупочные цены на украинскую картошку.

"То, что Украина в этом сезоне импортировала сумасшедшие объемы картофеля, это правда. Из-за того, что у нас не было урожая в прошлом году. С начала сезона, то есть с июля 2019 года, по апрель 2020-го было завезено почти 400 тысяч тонн картофеля. А за год, с июля по июль, объем импорта составит около полумиллиона тонн. Это действительно беспрецедентная ситуация. Потому что в предыдущие годы мы импортировали только 4-5 тыс. тонн картофеля в год и преимущественно семенного", – рассказывает руководитель департамента аналитики рынка "Шувар" Татьяна Гетьман.

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Эксперт также признала: в этом году Украина закупала картошку, где только можно: и в Европе, и в Азии.

"Несмотря на большой объем импорта, цены на картошку не снижаются. На сегодняшний день оптовые цены держатся на уровне 9-11 грн за килограмм. И на украинскую, и на импортную картошку. Это рекордно высокая цена. И несмотря на то, что завозится много, цена не падает. Это говорит только о том, что внутреннего продовольствия недостаточно. Нет такого, что мы завозим по 11 грн, например, голландскую, а украинский фермер не может продать по 2 грн. Нет, он тоже продает по такой же высокой цене. Если бы у украинского фермера было достаточно картошки, мы бы ее не импортировали. Импорт картофеля увеличивается только тогда, когда нашей продукции недостаточно", – говорит Гетьман.

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А о том, какие сорта везут в Украину и что это значит, читайте в материале "В Украину массово завозят "техническую картошку": безопасно ли ее есть".

Также об импортном картофеле на прилавках наших магазинов смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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