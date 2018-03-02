В Украине дорожает еда: что будет с ценами на популярные продукты

Сало, от дефицита которого страдают украинцы, может подорожать еще на 2 грн/кг, а стоимость молочных продуктов станет выше на гривню за килограмм или литр. Об этом уже сегодня свидетельствует рост оптовых цен производителей, пояснила аналитик Украинской аграрной конфедерации Неля Онищенко.

Цены на овощи также вырастут – на 1-2 грн/кг из-за расходов на хранение и транспортировку, отмечает эксперт. В то же время, Онищенко ожидает сезонного снижения цен на яйца, ведь весной и летом куры несутся активнее. Но насколько именно подешевеют яйца, пока неясно – это покажет рынок.

Директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко также считает, что цены на продукты будут расти в течение всего года, причем больше всего подорожают мясо и овощи.

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По его оценкам, в марте эти продукты станут дороже примерно на 1,5%: мясо подорожает на 1,5-2 грн/кг, а овощи на 10-20 коп./кг. А за год цены вырастут уже на 18-25%. То есть к декабрю-2018 мясо и сало будут стоить 115-125 грн/кг.

Также Дорошенко ожидает подорожания муки примерно на 1 грн/кг.

"Продуктовая инфляция станет толкать вверх общую инфляцию в стране, и эта тенденция не изменится до конца 2018 года", – считает Дорошенко.

Не согласен с коллегами президент Украналитцентра Александр Охрименко. Он уверен, что сало в ближайшие три месяца подешевеет на 20-30% (на 20-30 грн/кг), яйца также упадут в цене – на 2-3 грн/десяток.

"Из-за поста спрос на мясо и сало падает, а предложение домашней свинины, наоборот, растет, поэтому и цены идут вниз каждую весну", – аргументирует Охрименко.

Зато, по мнению Охрименко, курятина подорожает в марте-апреле на 10-12%, или на 5-6 грн/кг из-за роста стоимости кормов и электроэнергии. Цены на муку, по прогнозам аналитика, останутся стабильными, так как наблюдается ее перепроизводство, а молоко может прибавить в цене до 1 грн/л.

О том, как изменились за зиму цены на традиционные в Украине продукты, читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Индекс салбургера: за три месяца стоимость обеда "по-украински" выросла почти на 18 грн".

К слову, эксперты прогнозируют, что этой весной украинские цены на продукты догонят европейские. О том, чего именно ждать от цен в марте, смотрите в видеосюжете:



