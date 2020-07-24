В Украине начал дешеветь "золотой" лук: аналитики назвали причины

После того, как Украина нарастила импорт лука, цены на этот популярный овощ начали снижаться. По состоянию 23 июля украинские фермеры продавали репчатый лук практически в два раза дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. Такие данные приводят аналитики EastFruit.

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Предложение растет не только за счет импорта – число украинских производителей, которые приступили к уборке ярового лука, с каждым днем продолжает расти. Уборочные работы ведутся достаточно активно на большей территории страны.

"На фоне сложившейся ситуации фермеры были вынуждены снижать цену на лук. Так, на данный момент основные продажи репчатого лука ведутся по цене 2-4 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели", – подсчитали эксперты.

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Кроме того, на сегодняшний день фермеры вынуждены реализовать лук только на внутреннем рынке, в то время как экспортные поставки практически не осуществляются.

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"Стоит отметить, что в конце июля 2019 года лук украинские фермеры предлагали к продаже в среднем в 2,2 раза дороже, чем сегодня. При этом игроки рынка не исключают дальнейшего удешевления репчатого лука, поскольку предложение данной продукции продолжает расти, тогда как спрос остается на достаточно низком уровне", – подчеркнули специалисты.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, что будет с ценами на овощи и фрукты в Украине. Подробнее об этом узнавайте из видеосюжета:

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