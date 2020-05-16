Украину завалили импортным луком: страна потеряла статус экспортера

Аналитики нашли в сложившейся ситуации не только риски, но и плюсы

После того, как лук в Украине резко вырос в цене, наша страна сократила экспорт этого овоща, а импорт, наоборот, нарастила в три раза. По итогами апреля 2020 года трейдеры ввезли в страну в 10 раз больше лука, чем экспортировали, то есть Украина превратилась из нетто-экспортера в нетто-импортера лука, сообщают аналитики "Инфо-Шувар".

"Массово импортировать лук мы начали сразу как только цены пошли в гору – в течение второй половины марта стоимость украинского лука выросла почти в два раза. Но нельзя считать экспорт главной причиной подорожания, скорее всего такие ценовые качели связаны с несистемным отношением к продажам со стороны украинских фермеров. Производители, заметив повышенный экспортный спрос, решили придержать определенные объемы лука и тем самым создали "окно" для импорта. Сегодня наш лук вынужден конкурировать с продукцией производителей из Польши, Нидерландов и даже с ранним луком производства Узбекистана. Цены, конечно, довольно быстро вновь упали", – объяснила глава департамента аналитики ОРСП "Шувар" Татьяна Гетьман.

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Впрочем эксперт отметила и позитивные изменения в торговле луком в этом сезоне, ведь украинский лук все же становится популярнее на международном рынке. За последние четыре года наблюдается уверенная тенденция к росту экспорта.

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"Если раньше мы экспортировали лук ситуативно, то с декабря по март [2020 года] мы стабильно отгружали по 2,4-2,7 тыс. тонн лука. Благодаря наработанным бизнес-отношениям с внешними покупателями украинские фермеры добавляют экспорт в многолетнюю стратегию развития производственных проектов, то есть концентрация профессионалов в национальном овощном бизнесе продолжает расти", -добавила Гетман.

Самая высокая оптовая цена на лук в этом сезоне – 18-20 грн/кг – была зафиксирована в конце марта, а в течение апреля благодаря увеличению импорта, лук в Украине подешевел в 1,5 раза. По состоянию на середину мая 2020 году лук урожая 2019 продается оптом по 12-13 грн/кг.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, почему украинские овощи гниют на складах и свалках, а полки супермаркетов при этом завалены импортными продуктами:

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