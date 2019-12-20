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В Украине начал работу Аграрный реестр: подробности

20 декабря, 14:48

Сервис будет работать по принципу «единого окна», сообщили в Минэкономразвития

/ Фото: Pixabay

В шести областях Украины – Киевской, Черкасской, Одесской, Львовской, Волынской и Николаевской – в пилотном режиме заработал Аграрный реестр. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Сервис будет работать по принципу "единого окна". После регистрации пользователь сможет получить информацию из Государственного земельного кадастра, в частности – о земельных участках в пользовании и собственности, а также данные из реестра юридических и физических лиц, реестра прав, реестра животных.

"Аграрный реестр призван упростить коммуникацию между властью и агропроизводителями и минимизировать необходимость непосредственного контакта с чиновниками. Через личный кабинет агропроизводитель сможет коммуницировать с органами государственной власти, следить за новостями, государственной поддержкой, делиться информацией", - сказала заместитель министра Инна Метелева.

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По ее словам, уже сейчас пилотный проект помогает аграриям в ключевых вещах. В первую очередь – отслеживать всю информацию о своем хозяйстве в государственных реестрах, а также видеть в своем личном кабинете, сколько у них земли, не исчез ли земельный участок, не появился ли у участков новый владелец и т.д.

Планируется, что позже через Аграрный реестр можно будет заказывать государственные услуги для ведения сельского хозяйства.

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Ранее в министерстве заявляли, что создание этого реестра не связано с ожидаемым открытием рынка земли – реестр позволит контролировать производителей сельхозпродукции продукции.

Читайте также: Рынок земли: что ожидает фермеров и будет ли расти экономика

Напомним, ранее в Украине также предлагали вывести фермерские хозяйства в отдельную группу налогообложения, однако инициатива застопорилась.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский развеял мифы и "страшилки" о доступе иностранцев к рынку земли.

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реестр аграрии Минэкономики

Источник: Сегодня

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