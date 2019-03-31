В Украине начался сезон рассады: что дешевле – вырастить из семян или купить готовую

Некоторые огородники принципиально не пользуются готовыми побегами

В Украине начался сезон рассады: что дешевле – вырастить из семян или купить готовую 2019-03-31T06:20:00+03:00 Экономика Некоторые огородники принципиально не пользуются готовыми побегами

В Украине стартовал дачный сезон, и на подоконниках предусмотрительных хозяев уже зеленеют молодые ростки. "Сегодня" выяснили, что дешевле – вырастить рассаду самостоятельно или купить уже готовую.

Жительница Киева Людмила Павловна Недавняя в этом году посадила томаты и цветы. Но не со всей рассадой дела идут одинаково успешно – петуния, например, никак не всходит. Ближе к маю грядка с подоконника переедет на дачу. Людмила принципиально не покупает рассаду – женщине нравится наблюдать, как развиваются растения.

В магазинах рассада появится тоже в мае. А сейчас продаются только семена.

"Сезон начался с февраля. Люди начали покупать. Сначала баклажаны и перцы, сейчас – уже помидоры, а немного позже пойдет огурец", – рассказывает директор магазина Игорь Кобылинский.

Стоимость семян стартует от пяти гривен за пачку. Еще минимум 20 гривен стоит пакет грунта. Но готовая рассада все равно обойдется дороже, говорит директор магазина. В 2018 году, к примеру, за один корешок томатов просили пять гривен, перца – семь.

В среднем, по подсчетам Кобылинского, рассада выходит на 30% дороже.

Кроме того, при покупке готовых побегов можно попасться на обман, предостерегает специалист.

"Есть недобросовестные продавцы. Они продают на раскладках. Уверяют, что продают один сорт, а потом по факту вырастает совсем другой", – отмечает Кобылинский.

Поэтому Людмила Павловна продолжит все выращивать сама. За семена помидоров она заплатила семь гривен, и теперь у нее более 50 побегов. А вот цветы обошлись немного дороже – в 21 гривню. Плюс – расходы на землю, еще 40 гривен. То есть вся рассада вместе с землей стоила женщине 68 гривен.

Напомним, ранее опытные огородники дали советы, как не "убить" рассаду в первые же дни после посадки. Семена советуют тщательно замачивать, а также просят учитывать региональные особенности.

Кроме того, эксперты рассказали, чем и как удобрять рассаду, чтобы получить суперурожай.

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