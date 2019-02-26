Время рассады: украинские дачники активно готовятся к весне

Опытные огородники дали советы, как не "убить" нежные ростки в первые же дни

Время рассады: украинские дачники активно готовятся к весне 2019-02-26T08:12:00+02:00 Украина Опытные огородники дали советы, как не "убить" нежные ростки в первые же дни

Дачники в Украине уже начинают делать посевы на рассаду. Журналисты "Сегодня" выясняли, что уже можно сажать, а что пока рановато.

Киевлянка Наталья Колесник советует: чтобы семена проросли, они должны быть влажными. Некоторые огородники замачивают семена в теплой воде на целых семь дней. Контроль за влажностью чрезвычайно важен и после высадки семян. Например, перцы сверху накрывают пленкой. Правда, каждый день на несколько часов их следует раскутывать.

"Нужно следить, чтобы не пересыхал грунт. Если он пересохнет, растение погибнет. Ведь ростки очень слабенькие. Но нельзя и заливать водой", – рассказывает Наталья.

Удобно увлажнять рассажу распылителем для воды. Кроме того, рассаду лучше держать подальше от батарей. Даже час в сухой почве может уничтожить семена.

"Этого достаточно, чтобы рассада уже не взошла. Она тронулась в рост, ей не хватило влаги – и все, ее уже не будет", – говорит директор садового центра Татьяна Захаренко.

Сейчас самое время сеять сельдерей, базилик, баклажаны и перец. Их выращивание – дольше, чем у других культур. А вот лук следует сажать уже в начале марта. Таким растениям обычно нужно 40 или 60 дней, чтобы окрепнуть и выдержать пересадку в отрытый грунт. А вот время помидоров и огурцов наступить недели через две-три.

"Сейчас не хватает суммарных световых температур. И рассада будет тянуться в поисках света. Поэтому она будет длинная, с тонким стволом и слабая. Такая она никому не нужна, даже не даст качественного урожая", – говорит Захаренко.

Следует учитывать и особенности региона. Время высадки может различаться на несколько недель.

Важно также выбрать землю и семена. Например, грунт из леса не годится, потому что в нем содержится слишком много песка и есть риск развития паразитов. А импортные семена – не всегда панацея. Главное, перед высадкой проверить их в воде. Если семена не тонут в течение часа, скорее всего, они испорчены.



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