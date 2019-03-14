В Украине назвали должников по передаче предприятий на приватизацию

Среди должников – Кабинет министров, "Укравтодор" и "Укрбуд"

Фото: Pixabay

В Украине назвали должников по передаче предприятий на приватизацию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a38/07b/5c8a3807bd7c6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a38/07b/5c8a3807bd7c6.jpg 2019-03-14T13:28:00+02:00 Экономика Среди должников – Кабинет министров, "Укравтодор" и "Укрбуд"

Более 30 предприятий, которые являются объектами малой приватизации, до сих пор не переданы Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ). Об этом 14 марта написал исполняющий обязанности главы Фонда Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

"Конечно, новые объекты были бы для Фонда большой радостью, но у нас их нет, все зависит от органов управления такими объектами и их готовности с ними расставаться", – отметил и.о. главы ФГИУ.

Он также перечислил список должников по передаче предприятий на приватизацию:

Министерство аграрной политики и продовольствия (14 предприятий);

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (пять предприятий);

Министерство экономического развития и торговли (четыре предприятия);

Министерство инфраструктуры (четыре предприятия);

Кабинет министров (одно предприятие);

Министерство здравоохранения (одно предприятие);

Государственная регуляторная служба (одно предприятие);

Украинская государственная строительная корпорация "Укрбуд" (одно предприятие);

Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор", одно предприятие).

Скриншот: Виталий Трубаров / Facebook

Напомним, в декабре 2018 года первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов заявил, что почти все объекты малой приватизации в Украине, которые на тот момент находились в системе "Прозорро.Продажи", в течение ближайших нескольких месяцев будут проданы. По его словам, в списке - 1300 объектов.

В феврале 2019 года вице-премьер – министр экономического развития Степан Кубив сообщил, что с момента запуска в Украине малой приватизации поступления в бюджет от продажи небольших объектов государственного имущества составили 808 млн гривен.

В государственном бюджете на 2019 год прописаны 17,1 млрд гривен доходов от приватизации госпредприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова уверена, что эти планы выполнить вполне реально:

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