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В Украине не подорожает свет после запуска нового энергорынка

27 июня, 06:15

Без реформы для бизнеса свет бы подорожало, говорят эксперты в сфере энергетики


В Украине не изменятся тарифы. Ночной тариф на электроэнергию для владельцев двухзонных счетчиков будет действовать и после запуска нового рынка, который стартует 1 июля

Украинцы, которые имеют двухзонные счетчики, ночью гладят и стирают, потому что могут платить за свет меньше. Профильная Нацкомиссия пообещала цены Украинский останутся неизменными, а ночной тариф будет действовать и после первого июля.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщает, что тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей (населения), дифференцированные по периодам времени, продолжают действовать после 1 июля 2019 года.

А что с тарифами для промышленности? На заседании правительства убедительно доказывают, что существенного подорожания для предприятий не будет.

"Поскольку не можно отвлечь внедрения рынка, потому что так принял решение украинский парламент, и все признают, что этот закон является современным, европейским. Так задача правительства сегодня включить все свои возможности, чтобы не было роста цен на электроэнергию ни для бизнеса, подчеркиваю ни для граждан", – заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Цену будет устанавливать рынок и чтобы повышения не было, Национальный регулятор установил ограничения. "Прайс-кепи" – так называют своеобразные предохранители, удержат рост цен для бизнеса. А для населения гарантия стабильной цены – специальные обязанности Энергоатома и Укргидроэнерго продавать электроэнергию по более низким ценам.

Новый рынок электроэнергии заработает с первого июля.

Напомним, регуляторная база для нового рынка электроэнергии готова на 100% – НКРЭКУ приняла все постановления. Регулятор установил ценовые ограничения для производителей электрической энергии, работающих в новом рынке.

Также сообщалось, что НКРЭКУ установила ограничители цены электроэнергии в новом энергорынке. Правила откорректированы с учетом постановления Кабинета министров.


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Тег свет, реформа, Украина, энергорынок

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