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В Украине обнародовали итоги более 2000 земельных онлайн-аукционов

25 августа, 06:06

Больше всего продано земельных участков в Одесской области

/ Фото: Pixabay

С сентября 2018 года в Украине состоялось 2097 электронных аукционов по продаже прав на аренду земли на общую сумму 140 млн грн.

Их провели госпредприятие СЕТАМ и Госслужба по вопросам геодезии, картографии и кадастра через платформу OpenMarketLand, информирует 23 августа пресс-служба СЕТАМ.

Общая площадь выставленных земельных участков составила 90,1 тыс. га, а реализованных – 36,7 тыс. га.

Больше всего выставлено лотов в Одесской области – 458 лотов (9,6 тыс. га), а реализовано – также в Одесской области (294 лота, 6,5 тыс. га) – на 26,5 млн грн.

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"Продажа аренды земли через честную конкурентную процедуру доказывает ошибочность мнения о дешевизне украинской земли. Ведь при общей стартовой сумме продажи – 52 млн 382 тыс. 461 грн, мы продали на общую сумму 140 млн 624 тыс. 338 грн. То есть, дополнительно заработано местных бюджетов 88 млн 241 тыс. 877 грн", – сообщил генеральный директор СЕТАМ Виктор Вишнев.

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Новости "Сегодня" сообщали, что система OpenMarketLand, которая работает на всей территории Украины, позволяет реализовать имущество через интернет. Первые аукционы на этой платформе состоялись в сентябре 2018 года.

О том, что такое защищенный аукцион и как он влияет на рынок аренды земли, Вишнев рассказал в 2018 году в интервью сайту "Сегодня" – "Мы перейдем психологическую черту в обществе": интервью с главой СЕТАМ о рынке аренды земли.

Ранее в Украине потребовали отменить плату за переоформление паев и сельских домов для родственников:

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земля одесская область аукционы СЕТАМ Вишнев

Источник: Сегодня

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