В Украине оценили экономические потери от российской агрессии

Милованов подсчитал не только прямой удар по ВВП, но и стоимость имущества на оккупированных территориях

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Украинская экономика понесла прямые потери от российской агрессии в 2014-2015 на 15-20% ВВП, при этом страна также потеряла миллиарды гривен на остаточной стоимости госимущества в Крыму и на Донбассе. Об этом сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов в преддверии встречи "Нормандской четверки".

"Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от 50 до 150 млрд долларов (например, Андерс Аслунд дает оценку около 100 млрд). А оценка остаточной стоимости объектов недвижимого государственного имущества на неподконтрольных территориях (Крым + Донбасс) составляет порядка 85 млрд грн", – написал Милованов на своей странице в Facebook.

Министр уточнил, что в Крыму зарегистрировано 57,7 тыс. объектов недвижимого госимущества остаточной стоимостью 46 млрд грн, в Донецкой области – почти 120 тыс. объектов остаточной стоимостью 33 млрд грн, в Луганской области – почти 70 тыс. объектов остаточной стоимостью 23 млрд грн.

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"По оценкам Фонда государственного имущества, около 70% государственных активов на территории Донецкой и Луганской областей расположены на неподконтрольных территориях", – добавил Милованов.

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Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

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