Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видео

Накануне саммита в «нормандском формате» в Украине, Европе и даже Ватикане прозвучали ряд заявлений

/ Фото: Сегодня

В понедельник, 9 декабря, в Париже должна состояться встреча лидеров стран "Нормандской четверки". Лидеры Украины, Германии, Франции и России должны принять взаимоприемлемое решение, касающееся будущего Донбасса.

Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин проведут ряд двухсторонних и окончательную четырехстороннюю встречу, на которой будет определена судьба временно оккупированных российскими военными и подконтрольными РФ боевиками территорий на востоке Украины.

Главный интерес для украинского читателя представляет встреча двух Владимиров – Зеленского и Путина.

Напомним читателям сайта "Сегодня", что предшествовало ей:

Сторонники президента Владимира Зеленского запустили флешмоб на своих страницах в соцсетях "Поддерживаю президента! Поддерживаю Украину!". В нем в течение воскресенья, 8 декабря, активно участвовали рядовые украинцы и политики из команды украинского лидера.

На своих аватарках на страницах Facebook политики массово публиковали надпись "Поддерживаю президента! Поддерживаю Украину" на фоне цветов национального флага. Среди тех, кто присоединился к акции, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, глава его офиса Андрей Богдан, лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко, глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия и многие другие. Активную поддержку таким образом Зеленскому оказывают и многие пользователи соцсетей.

19:58 Накануне "нормандской встречи" президент Литвы Гитанас Науседа выразил поддержку Украине и призвал Россию выполнять Минские договоренности.

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"Литва решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Россию выполнить свои обязательства по Минским соглашениям", – заявил он.

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19:29 Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев на переговорах в "нормандском формате" в первую очередь планирует защищать интересы своих граждан по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе .

16:42 Папа Римский Франциск во время воскресной встречи с верующими заявил, что молится за положительные результаты встречи в "нормандском формате" .

"Сопровождаю встречу своей молитвой, упорной молитвой, потому что там нужен мир, и вас приглашаю делать то же, чтобы эта инициатива политического диалога присоединилась к плодам мира в справедливости для этих территорий и их населения", – сказал понтифик.

Накануне встречи в "нормандском формате" на Майдане Незалежности в Киеве прошло вече под лозунгом "Красные линии" . Тысячи участников рассказали, чего ожидают от переговоров "Нормандской четверки".

Экс-премьер Владимир Гройсман призвал поддержать Владимира Зеленского накануне встречи "Нормандской четверки", а политиков в оппозиции – не быть дешевыми политиканами и не ставить подножки главе государства.

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14:09 Действующий премьер Алексей Гончарук выразил поддержку Владимиру Зеленскому перед его поездкой в Париж на "нормандскую встречу" и напомнил, что 9 декабря в Париже глава государства будет добиваться полного прекращения огня и достижения мира в Украине .

13:00 Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков присоединился к своего рода "флешмобу" и поддержал президента Владимира Зеленского перед его поездкой в Париж.

"Завтра состоятся переговоры в "нормандском формате" и от их успешности зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы – только государственная позиция ради Украины. "Красные линии" будут соблюдены, а наши территории – возвращены. Поддерживаю президента и верю в победу Украины", – написал Разумков в Facebook.

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10:52 Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель призвала не завышать ожидания накануне переговоров в Париже, потому что, как бы ни закончилась встреча, война на Донбассе 10 декабря не прекратится .

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10:33 Юлия Мендель заявила, что на переговорах Владимир Зеленский поднимет три главных вопроса : возврат украинских пленных, реальное прекращение огня на фронте и выборы уже на освобожденных от России территориях Донбасса.

Больше о том, какие заявления были сделаны накануне встречи в Париже, читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Мир или стена на Донбассе: все подробности подготовки "нормандской встречи" .

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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