В Украине остались прибыльными только четыре госшахты

В Украине насчитывается 102 государственные шахты. Действующими вне зоны проведения ООС на Донбассе являются лишь 33 шахты, а из них только четыре шахты работают прибыльно. Такие данные опубликовала пресс-служба Кабинета министров Украины.

При этом объем добычи угля на госшахтах в 2018 году падает.

"За пять месяцев текущего года объем добычи составил 1,85 млн тонн. Это на 3,6% меньше запланированного и на 7,6% меньше соответствующего периода 2017 года", – отметили в Кабмине.

Вместе с тем, стоимость продукции выросла более чем 30,5% по сравнению с 2017 годом.

Комментируя ситуацию, премьер-министр Владимир Гройсман неоднократно подчеркивал, что отрасль требует решения сразу двух важных вопросов – вывода на безубыточность и проведения модернизации производства, которая позволила бы снизить себестоимость и повысить безопасность труда.

"В рамках Министерства [энергетики и угольной промышленности] нужно принимать четкие, конкретные решения, которые позволят вывести отрасль из кризиса. Я проанализировал ситуацию и могу сказать, что это возможно. Нам нужно забыть о стук шахтерских касок, когда люди говорят о своей заработной плате. Должны слышать на добывающих предприятиях шум производства", – отметил глава правительства.

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Объем бюджетной поддержки шахт ежегодно превышает 1 млрд грн. В середине июля Верховная Рада приняла изменения в Государственный бюджет и позволила дополнительно выделить еще 1,4 млрд грн на нужды шахтеров, прежде всего в части погашения зарплатных долгов.

Гройсман уже поставил задачи министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику. В начале августа правительство ожидает комплексного плана мероприятий, где были бы отражены инвестиционные предложения, оценка эффективности использования имеющихся ресурсов, планы по аудиту.

"Должны выйти на стабильность в отрасли. Задача поставлена, я буду ждать конкретных докладов и конкретных результатов", – резюмировал премьер-министр.

Напомним, в конце 2017 года Кабинет министров Украины принял решение о создании "Национальной угольной компании", которая объединит все государственные угледобывающие шахты.

Как известно, дотации на шахты не были предусмотрены в бюджете на 2018 год. Как пояснял министр энергетики Украины Игорь Насалик, это связано с курсом на безубыточность государственных шахт. Согласно плану Кабмина, госшахт, работающих в убыток, в Украине не останется к лету 2018 года.