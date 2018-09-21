В Украине падает промпроизводство – Госстат

Промышленное производство в стране снизилось в августе и по сравнению с июлем, и в годовом выражении

Промышленное производство в Украине в августе 2018 года в годовом выражении – по сравнению с августом 2017 года, – без учета корректировки на эффект календарных дней упало на 0,5% после роста на 2,9% месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины (Госстат).

По данным статистического ведомства, с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в августе-2018 к августу-2017 упало на 0,5%.

По сравнению с предыдущим месяцем – июлем 2018 года, – промпроизводство в августе этого года без учета корректировки на эффект календарных дней упало на 0,5%, с учетом корректировки – на 0,7%.

Напомним, Харьковская область удерживает лидерство по росту промышленности, а на Харьковском заводе специальных машин (входит в состав госконцерна "Укроборонпром") количество заказов уже превысило его мощности, и цеха работают в две смены.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% по сравнению с 2016 годом. В целом промпроизводство в Украине падало с 2012 по 2015 год с пиковым значением в 13% снижения за 2015 год. В 2016 году промышленное производство повысилось – тогда рост составил 2,4%.