"Золотые" овощи: борщ в Украине заметно подорожал

Эксперт подсчитал стоимость кастрюли украинского национального блюда

Фото: Данил Павлов, Сегодня

"Золотые" овощи: борщ в Украине заметно подорожал //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f27/a53/5c3f27a5367af.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f27/a53/5c3f27a5367af.jpg 2019-02-19T14:01:00+02:00 Экономика Эксперт подсчитал стоимость кастрюли украинского национального блюда

За год в Украине борщ со свининой подорожал на 16%, или на 14,9 грн. Так, в январе 2018 года борщ с мясом стоил 89,9 грн. В январе 2019-го – 104,8 грн. Такие данные приводит директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, для подсчетов использовался борщ по рецепту, согласно которому на приготовление идет 600 г свинины, по 500 г картофеля и свеклы, 300 г капусты, по 200 г моркови и лука, лавровый лист, соль, черный перец, сметана, чеснок. Это объема, как уверяет Дорошенко, хватает на 10 больших тарелок.

В целом, "борщевая инфляция", по словам эксперта, превысила официальную в семь раз. Дело в том, что наиболее значительно подорожали овощи. А потому приготовление борща без мяса подорожало не на 16%, а сразу на 70%.

Так, в январе-2018, согласно данным Госстата, 500 г картофеля продавали по 3,2 грн, сейчас – 4,7 грн. Свекла в 2018-м стоила 3,5 грн за 500 г, в 2019-м – 6,2 грн. "Капуста подорожала с 1,5 грн за 300 граммов в 2018-м до 3,4 грн сейчас. На 78% выросла стоимость моркови. 200 граммов в январе 2018-го продавали за 1,4 грн , в январе 2019 года – 2,5 грн. Лук 200 граммов в 2018-м стоил 1,1 грн, сейчас – 3,7 грн. Правда, с 3 до 2,8 грн за 50 граммов подешевел чеснок", – написал Дорошенко на своей странице в Facebook.

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Цены на мясо и сметану выросли не так существенно, как на овощи, отметил эксперт.

"В январе 2018-го за необходимое количество свинины платили 66 гривен, в 2019-м - 70 гривен. Свинина подорожала на 6%. ... Сметана подорожала с 10,2 гривен за 200 граммов до 11,5 гривен", – сообщил Дорошенко.

Напомним, ранее Дорошенко сообщил, что в январе 2019 года 88% социального ассортимента продуктов в Украине подорожали по сравнению с предыдущим месяцем.

При этом, по данным Государственной службы статистики, инфляция на потребительском рынке по итогам января 2019 года по сравнению с декабрем 2018-го составила 1%, а с январем прошлого года – 9,2%.

Как сообщалось, овощи на украинский борщ в основном везут из-за границы:

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