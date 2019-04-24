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В Украине подорожает оформление паспортов

Сегодня, 20:55

Повышение стоимости бланков и услуг одобрил Кабинет министров

Фото: Государственная миграционная служба
Фото: Государственная миграционная служба.

Кабинет министров одобрил повышение с 1 июля 2019 года стоимости услуг по оформлению паспорта гражданина Украины (ID-карты) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также бланков этих документов.

Соответствующее решение правительство приняло 24 апреля, информирует пресс-служба Государственной миграционной службы (ГМС).

"Стоимость оформления документов впервые выросла с 2016 года и, по подсчетам экспертов, такое повышение увеличит поступления в местные бюджеты в 2019 году почти на 200 млн грн, которые будут направлены, в том числе, на выполнение программ местного значения", – сказано в сообщении.

С 1 июля новые суммы административного сбора составят:

  • оформление ID-карты до 20 рабочих дней – 345 грн (126 грн за услугу и 219 грн за бланк), а ранее – 279 грн;
  • оформление ID-карты до 10 рабочих дней – 471 грн (252 грн за услугу и 219 грн за бланк), а ранее – 366 грн;
  • оформление загранпаспорта до 20 рабочих дней – 682 грн (352 грн за услугу и 330 грн за бланк), а ранее – 557,32 грн;
  • оформление загранпаспорта до семи рабочих дней и до трех рабочих дней при наличии оснований – 1034 грн (704 грн за услугу и 330 грн за бланк), а ранее – 810,32 грн.

Напомним, в 2018 году украинцы оформили 4,5 млн биометрических загранпаспортов. По данным ГМС, всего биометрические загранпаспорта сейчас имеют почти 11 млн украинских граждан:

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Тег услуги, id-карта, биометрические паспорта, паспорта

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