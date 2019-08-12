В Украине подорожают хлеб и гречка: прогноз экспертов

Урожая круп и муки может быть недостаточно

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Хлеб, мука и макароны будут расти в цене до конца осени, несмотря на то, что хлебная корзина с января по июнь 2019 года уже подорожала на 9%. Такой прогноз озвучили в Экономическом дискуссионном клубе (ЭДК).

"По хлебобулочным изделиям наблюдается ежемесячный рост на 1,5-2%. Хлебопеки планово поднимают рентабельность социально значимых сортов хлеба", – поясняет директор ЭДК Олег Пендзин.

В целом осенний рост может достичь и 15%, добавляет замгендиректора Укранской агарной конфедерации (УАК) Наталия Зарицкая.

"В частности, Украина мало засевает рожь, которая к тому же идет на экспорт. В итоге ржаной муки может быть недостаточно. На рост стоимости муки, макарон влияет и возможное удорожание топлива", – считает Зарицкая.

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Это значит, что осенью батон может подорожать до 16 грн (+2 грн), белая мука – до 17-18 грн (+2,5 грн), макароны - до 15 грн (+1,9 грн). Крупы отставать не будут. Так, гречка может подскочить в цене на 20%, считает Зарицкая, ведь объемы посевов сократились. Но Пендзин уверен в подорожании на 30-40%.

Подробнее о грядущих ценах читайте на сайте "Сегодня" - Пора закупаться: какие продукты подорожают осенью

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