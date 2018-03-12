В Украине подскочили цены на борщ

Овощи "борщевого набора" стоят уже в два-три раза дороже, чем год назад

Хотя овощи перестали быть самыми дорожающими продуктами в Украине, за последнюю неделю подорожали почти все составляющие овощного "борщевого набора". Об этом свидетельствую данные мониторинга, проведенного аналитиками "Инфо-Шувар".

Сильнее всего выросли цены на морковь – на 23% за последнюю неделю. Сегодня на оптовых площадках страны морковь предлагается по 7,5-9 грн/кг. На втором месте по подорожанию – лук, который за неделю стал дороже на 20%, и продается оптом по 4-5 грн/кг. На третьем месте по темпам подорожания оказался свекла – цены на нее за неделю выросли на 15%, до 8-9 грн/кг.

Однако цены на белокочанную капусту и картофель не только не выросли, но и просели на 1-3%. На крупнейшем в западном регионе оптовом рынке "Шувар" картофель предлагается по 3,8-4, 5 грн/кг, а капуста – по 4,5-5 грн/кг.

В целом сегодня украинские овощи "борщевого набора" стоят в 2-3 раза дороже, чем год назад. Цены на столовую свеклу за год выросли и вовсе в четыре раза.

Аналитики отмечают, что на фоне интенсивного роста цен на корнеплоды, Украина пока не начала массово импортировать эту продукцию – речь идет о единичных поставках свеклы из Польши. Впрочем, впоследствии предложение импортной продукции может существенно возрасти, отмечают эксперты.

"Во второй половине марта мы, скорее всего, увеличим импорт. Прежде всего речь идет о корнеплодах – в хранилищах украинских хозяйств уже достаточно серьезно ощущается дефицит этой продукции. Такая ситуация объясняется сокращением производственных площадей и, соответственно, уменьшением объемов хранения. К тому же, в последние несколько недель наблюдается укрепление гривни, это создает привлекательные условия для импортеров. Впрочем, внутренние ценовые тренды в Украине уже через несколько недель будут зависеть от ситуаций на внешнем рынке, а в той же Польше цены на свеклу и морковь сегодня тоже растут под влиянием увеличения спроса из других стран Восточной Европы", – отметила эксперт плодоовощного рынка Восточной Европы Татьяна Гетьман.

Эксперт подчеркнула, что самая большая разница в ценах на "борщевой набор" в Украине и Польше наблюдается именно по свекле. По остальным позициям разница еще недостаточно велика для того, чтобы прогнозировать увеличение поставок из этой страны.

Подробнее о том, как изменились ценники в украинских магазинах и чего ждать дальше, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Цены в Украине: инфляция немного замедлилась".

Почему украинцы тратят на продукты меньше всех во всей Восточной Европе, смотрите в видеосюжете: