В Украине подскочили цены на "молочку": что подорожало и чего ждать в 2019 году

"Молочная корзина" стала обходиться украинцам значительно дороже, чем в прошлом году

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В Украине подскочили цены на "молочку": что подорожало и чего ждать в 2019 году https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/1c3/dd5/5c41c3dd56520.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/1c3/dd5/5c41c3dd56520.jpg 2019-01-18T14:19:00+02:00 Экономика "Молочная корзина" стала обходиться украинцам значительно дороже, чем в прошлом году

За 2018 года "молочная корзина" за 2018 подорожала на 10%, или на 19 грн. Стоимость этой корзины на конец декабря 2018 составила 217,1 грн, тогда как на конец прошлого года она стоила 198,1 грн. Такие данные обнародовал аграрный эксперт, глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, ссылаясь на официальную статистику.

"В нашу "молочную корзину" вошло по килограмму творога и сметаны, литр молока и 200 грамм сливочного масла", – отметил Дорошенко.

Он опубликован на своей странице в Facebook динамику роста цены продуктов, входящих в "молочную корзину":

1. Сметана, килограмм

Декабрь-2017 – 51 грн;

Декабрь-2018 - 56,6 грн.

Рост за год – 11%, или 5,6 грн/кг.

2. Сливочное масло, 200 грамм

2017 – 35,4 грн;

2018 - 39 грн.

Индекс роста – 10%, или 3,6 грн.

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3. Молоко, литр

2017 – 21,8 грн;

2018 - 23,7 грн.

Рост за год – 9%, или 1,9 грн.

4. Творог, килограмм

2017 – 89,9 грн;

2018 - 97,8 грн.

Цена выросла на 9%, или 7,9 грн.

"Данные альтернативного исследования Ассоциации поставщиков торговых сетей с первого марта 2018 года по 1 января 2019 показывают, что за последние десять месяцев текущего года молочный набор подорожал на 14%. Все продукты демонстрировали рост: молоко и сливочное масло выросло в цене на 21%, сметана – на 12%, творог – на 6%", – добавил Дорошенко.

Он напомнил, что молочные продукты в Украине стоят дороже, чем в Польше и Литве.

"Молочная отрасль - единственная из агросектора - находится в кризисе еще с 1991 года... Цена на молочную продукцию короткого срока хранения, то есть молока, кефира, сметаны и творога, продолжит расти. Но этот рост будет до 10%, то есть чуть больше инфляции, которую правительство обещает в 7%", – пояснил Дорошенко.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" выяснили, как выросли цены в Украине за 2018 год. Оказывается, больше всего за год прибавили в цене яйца, став дороже на треть – в деньгах это около 8 грн за десяток. А меньше всего, на 1,8%, подорожали одежда и обувь.

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